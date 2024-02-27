Elon Musk, 2 bin dolarlık pasta borcunu ödedi

Bir Tesla çalışanın 4 bin adet mini turta siparişinden vazgeçmesinin ardından mağdur olan fırıncı sosyal medyada gündem olmuştu. Durumu öğrenen Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın 2 bin dolarlık borcu ödediği öğrenildi.

Elon Musk, 2 bin dolarlık pasta borcunu ödedi

Geçtiğimiz günlerde bir çalışanının, San Jose'deki bir pastaneden 4 bin mini turta sipariş ettiği, ancak daha 6 bin dolarlık siparişi iptal ettiği söylenmişti.

Fırın sahibi olayı sosyal medyada paylaşarak mağdur olduğunu anlatmış ve olay kısa sürede gündem olmuştu. 

Olayı öğrenen Tesla ve X(eski adıyla twitter) sahibi , devreye girdi.

Milyarder iş insanı Musk, şirketinin sahibine binlerce dolara mal olan turta siparişinden vazgeçilmesinin ardından Kaliforniya'daki fırına "işleri yoluna koyma" sözü verdi.

İptal edilen siparişle ilgli X'te açıklama yapan Musk, "Bunu yeni duydum, fırınla aramı düzelteceğim" dedi.

Daha sonra basın ile iletişime geçen fırın sahibi "Tesla az önce 2 bin doları ödedi." açıklması yaptı.

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