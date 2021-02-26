Elon Musk bir kez daha SEC’in radarında (Dogecoin paylaşımları mercek altında)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu’nun (SEC) bir kez daha Elon Musk’ı mercek altına aldığı iddia ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, SEC Elon Musk hakkında attığı tweet’ler nedeniyle inceleme başlattı.

Aynı haberlere göre, SEC’in bu adımı Musk’ın son dönemde kripto para Dogecoin hakkında kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar sonrası atıldı.

2013 yılında iki yazılımcı tarafından şaka amaçlı kurulan Dogecoin özellikle Elon Musk’un paylaşımları sonrası ani artışlara sahne olmuştu.

Musk, Ay’a giden bir roket fotoğrafının ardından “Doge” tweet’i atmış, daha sonra da “Dogecoin insanların kripto parasıdır” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweet’i sonrası SEC tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.