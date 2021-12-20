Elon Musk Dogecoin'i yeniden güçlendirdi ve HUH Token piyasaya sunuldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter aracılığıyla web 3.0'ın (kripto teknolojisiyle desteklenen internetin merkezi olmayan bir sürümünün sonunda Silikon Vadisi'nin web 2.0'ının yerini alacağı fikri) "BS'ye benziyor" dedi ve yüksek Ethereum işlem ücretlerinin yatırımcıların para kazanmasını engellediği yönündeki bir rapora yanıt olarak Dogecoin'den alıntı yaptı.



Öte yandan Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, web 3.0’ı geliştirmeye ve Block olarak yeniden adlandırılan ödeme şirketi Square'e odaklanmak için Twitter’ın CEO'luğundan ayrıldığını duyurdu. Dorsey daha önce merkezi olmayan bir internetin benimsenmesini savunuyordu ve Twitter'ın bitcoin ve merkezi olmayan projelerinin arkasındaki itici güç olduğunu belirtiyordu.



Elon Musk haberlere, yatırımcıların internet tabanlı şirketlere milyarlarca dolar akıttığı 1990'ların sonunda başarısız olan dot com balonuna atıfta bulunarak "Web 3.0 kulağa saçma geliyor" ve "Hiçbir şeyin '99'dan daha çılgın olamayacağını düşündüm" diyerek yanıt verdi.



Musk, Coindesk'in göz kamaştırıcı derecede yüksek Ethereum işlem ücretlerinin daha küçük yatırımcıların DeFi borsalarına erişmesini engellediğini belirten bir Coindesk raporuna yanıt olarak "doooge" tweet atarak meme tabanlı Dogecoin'e desteğini sürdürdü.



Bankalar veya finans kurumları kullanmadan geleneksel finansal hizmetleri yeniden yaratmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanan DeFi, yatırımcıların alana para akıtması nedeniyle son birkaç yılda oldukça popülerleşti.



Bu arada, çok beklenen HUH Token (HUH), PancakeSwap ve Uniswap'ta piyasaya sürüldü. Dünyanın en iyi 10 kripto para biriminden biri olma iddialı planları ile Dogecoin için ciddi bir meydan okuyucu gibi görünüyor.



Bununla birlikte, HUH Token, başka bir meme tokeninden daha fazlası olmayı vaat ediyor ve whitepaper'ında gerçek dünya değeri ve faydası için iş planını ortaya koydu.



Whitepaper'a göre, "HUH Token'ın hayali, herkesin ürettiği verilerden kazandığı merkezi olmayan bir metaverse. Bilgi, fikir, görüntü, ses veya başka bir kendini ifade etme biçimi olsun, katılımla oluşturulan veriler, influencer’lar ve bireyler ile yaratacağı sosyal ağ platformu sayesinde etkili bir kripto para birimi olduğuna inanır."



HUH Token yaratıcı ve etkileyici topluluklar arasında bir hit olma potansiyeline sahiptir. Müzisyenler, sanatçılar ve influencerlar, bu kripto para birimini ve "MetHUH" adlı ilişkili sosyal ağını, eserlerinden para kazanmak veya HUH Token'larını kullanarak "kitleleri etkilemek" için kullanabilir.



HUH Token'ın yaratıcıları, 'meme' belirteçlerinin gücünü yardımcı program belirteçlerinin kullanılabilirliği ile birleştiren dünyanın ilk 'UTIMEME' kripto para birimini yarattığını iddia ediyor. "Tokenomics, kullanıcıların veri sahipliğinin bir kripto para birimi ilk bakış açısıyla ciddiye alındığı 'MetHUH' adlı anlamlı bir sosyal ağda işlem ve ödül için temel olacak HUH tokeninin değerinde hızlı bir büyüme sağlayacak. HUH sosyal ağı MetHUH ile içerik paylaşımı ve katılım için HUH Token’da herkes ödüllendirilebiliyor".



HUH Token'in yaratıcıları, istikrarı ve uzun vadeli elde tutmayı teşvik etmeye yardımcı olmak için iki yıl boyunca 1 milyon dolarlık likiditeye kilitledi.



HUH Token ayrıca, sahiplerinin başkalarını yönlendirebileceği ve bu yeni kişinin ilk yatırımından %10 komisyon kazanabileceği yeni bir tavsiye programı içerir. Komisyon, kullandığınız kripto borsasına bağlı olarak Binance Token (BNB) veya Ethereum (ETH) olarak ödenmektedir. Sahipler, insanları yönlendirmeye ve süresiz olarak komisyon kazanmaya devam edebilir.



HUH Token'in kurucuları, Shiba Inu'nun inanılmaz yükselişini ve başarısını kopyalamaya kararlı görünüyor ve bunu tanıtmak için binlerce en iyi sosyal medya influencer’la ortaklık yaptıklarını söylüyor.



Projelerin geleceğini zaman gösterecek, ancak bu yeni kripto para birimi Huh Token, özellikle ek özellikleri ve gerçek dünyadaki faydaları göz önüne alındığında, Dogecoin veya Shiba Inu'dan çok daha büyük olabilir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d

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