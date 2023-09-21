Elon Musk duyurdu: Beyin çipi yakında ilk hastaya takılacak!

Elon Musk, insan beyni üzerinde çip deneylerine başlıyor.

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insan beyninde çip deneyleri yapmak için onay almıştı.

Bağımsız kuruldan alınan bu onayın ardından şirket hasta denekler aradığını açıklamıştı.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı duyuruda, yakında ilk hastaya beyin çipinin takılacağını duyurdu.

Öte yandan Elon, insanlardan Albert Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak bilinen Stephen Hawking'in bu cihazı kullandığını hayal etmelerini istedi.

Elon Musk'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle;

"İlk insan hastaya yakında bir Neuralink cihazı takılacak. Bu sonuçta tüm vücut hareketini geri getirme potansiyeline sahiptir.

Uzun vadede Neuralink, insandan yapay zekaya (ve insandan insana) bant genişliğini birkaç kat artırarak yapay zeka riskinin azaltılmasında rol oynamayı umuyor.



Stephen Hawking'in buna sahip olduğunu hayal edin."