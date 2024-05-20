ABD'de Spotify'a dava: "Etkisi yüz milyonlarca dolar olabilir"

Müzik yayın hizmetlerinden telif ücretlerini toplayan ve dağıtan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mechanical Licensing Collective (MLC), ABD'de Spotify'a dava açtı.

Bu davada Spotify'ın 1 Mart'ta önceden haber vermeksizin ücretli abonelik hizmetlerini yeniden sınıflandırdığını ve bunun da MLC'ye yapılan telif ödemelerinde yaklaşık yüzde 50'lik bir azalmaya yol açtığını iddia ediyor.

"ETKİSİ YÜZ MİLYONLARCA DOLARI BULABİLİR"

MLC, "Spotify'ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesinin Şarkı Sözü Yazarları ve Müzik Yayıncıları için mali sonuçları çok büyük. Kontrol edilmediği takdirde, Spotify'ın hukuka aykırı eksik raporlamasının Şarkı Yazarları ve Müzik Yayıncıları üzerindeki etkisi yüz milyonlarca doları bulabilir." ifadelerini kullandı.

MLC'ye göre Spotify, Premium Bireysel, Duo ve Aile abonelik akış planlarını, artık sesli kitapları da içerdikleri için Paket Abonelik Teklifleri olarak yeniden sınıflandırdı.

Paketlenmiş hizmetler için ödenen telif ücretleri önemli ölçüde daha azdır.

SPOTIFY'DAN İLK AÇIKLAMA

Spotify yaptığı açıklamada, davanın yayıncıların ve yayın hizmetlerinin yıllar önce kabul ettiği ve kutladığı şartlarla ilgili olduğunu söyledi.

Ayrıca Dijital müzik platformu, geçen yıl telif ücreti olarak rekor miktarda ödeme yaptığını ve 2024 yılında daha da büyük bir miktar ödeme yolunda ilerlediğini söyledi.

İsveçli şirketten yapılan açıklamada, "Bu konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" denildi.

2023'TE 9 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Şubat ayında Spotify, geçen yıl müzisyenlere ve yayıncılara 9 milyar dolar ödediğini ve bunun yaklaşık yarısının bağımsız sanatçılara gittiğini söyledi.