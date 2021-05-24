Elon Musk: İnsanlık Mars'a gitmezse yok olacak

Son dönemde kripto para ve Uzay ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

Musk, insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Musk, insanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars’a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söylerken, “Neslimiz tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz’ gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'AY'A ÜS KURMAK EN MANTIKLI ADIM'

Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay’da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken, Mars’ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.

Mars ile ilgili birçok hayali olduğunu sık sık belirten Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX şirketiyle Mars görevleri adına NASA ile anlaşma imzalamış, 3 milyar dolarlık anlaşmayı 2024 yılına kadar nihayete erdirmeyi düşündüğünü belirtmişti.

İNSANLI MARS GÖREVİ İÇİN TARİH VERDİ

Kızıl gezegenin keşfedilmesi gerektiğini söyleyen Musk, Mars Kolonisi ile ilgili hedef tarihini ise 2050 olarak açıklamıştı. SpaceX CEO’su insanlı Mars görevi için de 2024 ve 2026 yıllarını işaret etmişti.