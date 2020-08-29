Elon Musk Neuralink çipini tanıttı

Musk, yeni icadını internet ortamından canlı olarak tanıttı.



Etkinlikte, çip implant edilen bir domuz ile çipin nasıl çalıştığı anlatıldı.



Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.



Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı.



Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, çipin bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı.



Musk'ın 2016 yılında kurduğu Neuralink şirketi insan ve makine arasında yüksek hıza sahip arabirim üretmeyi amaçlıyor.



Beyne yerleştirilecek çip sayesinde kullanıcılar doğrudan bilgisayara bağlanabilecek.



Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların yabancı dil öğrenmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

