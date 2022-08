Entegre eğitim modelimizle her yıl 10 kat büyüyerek globalleşme hedefimize yakınlaştık

Küresel salgının etkisiyle tüketicilerin medya kanallarına erişim ve alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişim, dijital medya yatırımlarını hareketlendirirken, e-ticarette hızlı yol almak isteyen girişimcilerle şirket sahipleri de dijital reklam eğitimlerine yöneldi.

E-ticarete yeni başlayanlardan deneyimli şirket sahiplerine kadar farklı profillerden yatırımcıların faaliyetlerine rehberlik ettiklerini belirten Courself.co Kurucusu Raif Kamacı, “Pandemi etkisinin en çok hissedildiği 2020’de kurulan bir e-ticaret eğitim platformu olarak geliştirdiğimiz Courself 2.0 ile tüm eğitimleri bir araya getirerek sektöre abonelik modelini kazandırdık. Çin, Amerika ve Avrupa ülkelerinde edindiğimiz 6 yıllık e- ticaret deneyiminin bir yansımasını oluşturan platformumuzla, e-ticaret eğitimlerine entegre bir yapı getirdik. İşe yeni başlayanların ihtiyacı olan tüm eğitimleri buluşturduğumuz platformumuzla, girişimcilerin kısa sürede yurt içinde marka bilinirliği elde ederek satışlarını artırmalarına ve faaliyetlerini yurt dışına taşımalarına yönelik yol haritası sunuyoruz”



DİJİTAL MEDYA YATIRIMLARI 2,5 KAT BÜYÜDÜ



Küresel salgının etkisiyle giderek artan dijital medya yatırımlarının 2021’de 2,5 kat büyüyerek 18 milyar 867 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Courself.co Kurucusu Raif Kamacı, “Deloitte tarafından hazırlanan 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojilerinin pastadan en büyük payı aldığı dijital reklam faaliyetlerinde video yatırımları neredeyse 3 kat artış gösterdi. Yatırımların dörtte üçünde mobil platformlar hedeflendi. Girişimciler ve şirket sahipleri, dijital reklam eğitimleriyle hedefi 12’den vurarak pazarın büyümesine de katkı sağlıyor” dedi.



Courself.co Kurucusu Raif Kamacı

2 YILDA 15 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ E-TİCARETE KAZANDIRDI



2 yıl gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kursiyeri e-ticarete kazandırdıklarını vurgulayan Raif Kamacı, “Courself 2.0 platformumuzdaki eğitimlerle üniversitelerde 4 yılda verilen eğitimleri 1 yıla indirdik. Alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından hazırlanan programımızla girişimcilere e-ticarette ısınma turları attırıyoruz. Her hafta yeni bir video eğitimini eklediğimiz platformumuzda, haftada bir kursiyerlerimizle canlı yayında buluşarak konu tekrarları yapıyoruz. Kursiyerlerimizin 3 ay içinde kendi e-ticaret sitesini kurabilmelerini, 6. ayda e-ticaret uzmanı olarak işlerini ölçekleyip geliştirebilecekleri bir düzeye gelmelerini ve 1 yılın sonunda yıllık 350 bin doları aşan ciro elde eden başarılı bir e-ticaret sitesi sahibi olmalarını hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.



HER YIL 10 KAT BÜYÜYEREK GLOBALLEŞME HEDEFİNE YAKINLAŞIYOR



Entegre eğitim modeliyle girişimcilerin e-ticarette varlık kazanırken, şirket sahiplerinin de işini büyüterek e-ticarette hızlı yol alabildiğine değinen Raif Kamacı, “E-ticaret ve dijital reklamcılıkta en yeni trendleri yakından takip ederek platformumuzu sürekli geliştiriyoruz. Yükselen bir trend haline gelen özelleştirilebilir reklamlar açısından arama motorlarına giremeyen ürünlerin satış ve pazarlanmasına yönelik sunduğumuz yol haritasıyla, kursiyerlerimizin rekabette birkaç adım öne çıkmasını destekliyoruz. Dünyaca ünlü Danimarkalı tüketici inceleme sitesi Trustpilot’ta ülkemizi temsil eden tek eğitim ve danışmanlık şirketi olarak 5 üzerinden 4,9 puana sahibiz. Ödeme ve e-ticaret platformları Stripe ve Shopify’ın Türkiye'deki tek partneriyiz. Bu konumumuz, yetkinliklerimiz ve entegre eğitim modelimizle her yıl 10 kat büyüyoruz. Bu büyüme performansı bizi global marka olma hedefine daha da yakınlaştırıyor” diye belirtti.