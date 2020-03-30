Facebook 'Corona virüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu

Facebook, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun corona virüs ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin yer aldığı Corona virüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu.

Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 13:37

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Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, takibe başlanabilmesi için Türkiye'deki Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarının en üstünde belirecek olan Corona virüs Bilgi Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan gerçek zamanlı güncellemelere ve yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önleme ile ilgili yardımcı makalelere, videolara ve gönderilere yer verecek.

Merkez, aynı zamanda bireylerin sağlıklı kalmaları ve ailelerini ve topluluklarını desteklemeleri için alabilecekleri önlemleri de paylaşıyor. Merkezin en üstünde yer alan ana istatistikler, küresel ve bölgesel haber başlıkları günlük olarak güncellenecek.

Kullanıcılar, sağlık kuruluşlarının paylaştıkları son güncellemelerle ilgili bildirim almak ve bunları haber kaynaklarında görebilmek için merkezi takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların güvenilir sağlık kuruluşlarının paylaştığı doğru ve resmi bilgilere erişmelerini sağlamayı en önemli öncelik ve odak haline getirdiklerini belirtti.

Facebook, geçen hafta da Türkiye'deki Facebook kullanıcılarını platform üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren "Corona virüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı açılır iletiyi hayata geçirdiğini duyurmuştu.

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