Facebook ile Netflix gizlice anlaştı iddiası: Özel mesajları okudu!

İddialar Maximilian Klein ve Sarah Gilbert adlı 2 ABD vatandaşının Facebook'a yönelik açılmış dava sırasında ortaya çıkan belgelere dayanıyor.



Belgelere göre Facebook yaklaşık 10 yıldır Netflix'in özel mesajlara erişimine izin veriyordu. Buradan elde ettiği verileriyse Netflix müşterilerine özel içerik önermekte kullanıyordu.



İddiaların sosyal medyada yayılmasıyla aralarında Twitter CEO'su Elon Musk'ın da olduğu pek çok kullanıcı Facebook'a yöneli tepkilerini dile getirdi. Meta şirketiyse tüm iddiaları reddediyor.

