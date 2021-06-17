Facebook kavgalara yapay zekayla müdahale edecek

Facebook, gruplar içerisinde kavgaya dönüşebilecek tartışmaları engellemek için bir yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 11:50

Facebook kavgalara yapay zekayla müdahale edecek

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Facebook’tan yapılan açıklamaya göre bu yapay zekalı asistan, Facebook’ta yer alan gruplarda moderatörlük yapan ve bu grupları yöneten 70 milyon kişiye yardımcı olacak.

En geniş kullanıcı kitlesine sahip sosyal medya platformu Facebook’un aylık 2 milyar 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Gruplarda başlayan tartışmalar kısa süre içerisinde kavgaya dönüşebiliyor. Eğer moderatörler bazen bu atışmaları gözden kaçırabiliyor.

Facebook asistanı modaretörlere potansiyel ihtilaf bildirimi gönderecek. Böylece moderatörlerin tartışmaları gözden kaçırma ihtimalleri azalacak.

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