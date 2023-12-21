Facebook ve Instagram Filistin'e destek mesajlarına sansür uyguluyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yayınladığı bir raporda, Meta'nın içerik denetleme politikaları ve sistemlerinin, İsrail ve Filistin savaşının ardından Instagram ve Facebook'ta Filistin'i destekleyen mesajlara sansür uyguladığı ortaya kondu.

USULSÜZ BİR ŞEKİLDE KALDIRILIYOR

51 sayfalık rapor, Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarıyla ilgili ifadelerin usulsüz bir şekilde kaldırıldığını ve bastırıldığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sorunun kusurlu Meta politikalarından ve bunların tutarsız ve hatalı uygulanmasından, içeriği denetlemek için otomatik araçlara aşırı güvenilmesinden kaynaklandığını tespit etti.

"SANSÜR YARAYA TUZ BASIYOR"



İnsan Hakları İzleme Örgütü teknoloji ve insan hakları direktör yardımcısı Deborah Brown, "Meta'nın Filistin'i destekleyen içeriklere uyguladığı sansür, tarifsiz zulümlerin yaşandığı ve Filistinlilerin ifadelerinin baskı altında tutulduğu bir dönemde yaraya tuz basıyor.

Meta'nın sansürü Filistinlilerin acılarının daha da artmasına neden olurken, sosyal medya insanların gerçeklere tanıklık edebilmelerini ve ihlallere karşı seslerini yükseltmeleri için önemli bir platformdur." diye konuştu

1050 ÇEVRİMİÇİ SANSÜR VAKASI İNCELENDİ



İnsan Hakları İzleme Örgütü 60'tan fazla ülkeden 1.050 çevrimiçi sansür vakasını inceledi.

Bu vakalar sansürün temsili bir analizi olmasa da, Filistinli, bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Meta'nın Filistinlileri destekleyen içeriklere uyguladığı sansürü detaylandıran ve yıllardır sürdürdükleri raporlama ve savunuculuk faaliyetleriyle tutarlıdır.

