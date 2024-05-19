NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kartal Bulutsusu'ndaki 'Yaratılış Sütunları'nın büyüleyici bir görüntüsünü paylaştı. Milyarlarca yeni doğan yıldıza ev sahipliği yapan Yaratılış Sütunları, birkaç ışık yılı uzunluğunda ve Serpens takımyıldızı yönünde Dünya'dan 7.000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

, Hubble teleskobuyla Serpens takım yıldızı yönünde Dünya'dan yaklaşık 7.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal Bulutsusu'nu görüntüledi.

Yaratılış Sütunları, Kartal Bulutsusu içindeki aktif bir yıldız oluşum bölgesinin parçası olup, toz ve gaz sütunları içinde yeni doğmuş yıldızları saklamaktadır.

Görünür ışıkta çekilen bu görüntüde mavi oksijeni, kırmızı sülfürü, yeşil ise hem nitrojen hem de hidrojeni temsil etmektedir.

YENİ YILDIZLARIN NASIL OLUŞTUĞUNA DAİR YARDIMCI OLUYOR

NASAA Webb ayrıca Yaratılış Sütunlarını kızılötesine yakın ışıkta yakalayarak araştırmacıların nebulalarda yeni yıldızların nasıl oluştuğuna dair fikirlerini yenilemelerine yardımcı oldu.

Bilim insanları kozmik fenomeni farklı dalga boylarında görüntüleyerek, sütunların içinde ve altında gizlenen yıldızların daha kesin bir sayısını elde edebilirler.

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı - 1

Görüntülerde uzayda bir yıldız oluşum bölgesi olan Yaratılış Sütunları'nın iki görüntüsü gösteriliyor.

İlki Hubble'ın görünür ışık görüntüsü olup, ekranın altından üstüne doğru yükselen ve üç noktada sonlanan daha koyu sütunları göstermektedir.

Arka plan opaktır, alt kısma doğru sarı ve yeşil, üst kısımda ise mavi ve mor renklerle belirlenmiştir. Çeşitli boyutlarda bir avuç yıldız görünür.

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı - 2

Webb'in yakın kızılötesi görüntüsü aynı sütunları gösteriyor, ancak bunlar yarı opak ve pas kırmızısı renginde.

İkinci ve üçüncü sütunların tepeleri kahverenginin daha koyu tonlarında ve kırmızı hatlara sahip.

Arka plan daha koyu maviler ve siyahlarla kaplıdır ve her boyutta sarı ve beyaz yıldızlar tüm sahneyi benek benek süslemektedir.

Webb'in görüntüsü Hubble'ın görüntüsüne uyması için kırpılmış ve döndürülmüştür, bu nedenle sağ üst köşenin büyük bir kısmı ve sol köşenin küçük bir kısmı siyah bırakılmıştır.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...