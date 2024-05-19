NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

Bilim insanları kozmik fenomeni farklı dalga boylarında görüntüleyerek, sütunların içinde ve altında gizlenen yıldızların daha kesin bir sayısını elde edebilirler.

NASAA Webb ayrıca Yaratılış Sütunlarını kızılötesine yakın ışıkta yakalayarak araştırmacıların nebulalarda yeni yıldızların nasıl oluştuğuna dair fikirlerini yenilemelerine yardımcı oldu.

Görünür ışıkta çekilen bu görüntüde mavi oksijeni, kırmızı sülfürü, yeşil ise hem nitrojen hem de hidrojeni temsil etmektedir.

Yaratılış Sütunları, Kartal Bulutsusu içindeki aktif bir yıldız oluşum bölgesinin parçası olup, toz ve gaz sütunları içinde yeni doğmuş yıldızları saklamaktadır.

Arka plan opaktır, alt kısma doğru sarı ve yeşil, üst kısımda ise mavi ve mor renklerle belirlenmiştir. Çeşitli boyutlarda bir avuç yıldız görünür.

İlki Hubble'ın görünür ışık görüntüsü olup, ekranın altından üstüne doğru yükselen ve üç noktada sonlanan daha koyu sütunları göstermektedir.

Görüntülerde uzayda bir yıldız oluşum bölgesi olan Yaratılış Sütunları'nın iki görüntüsü gösteriliyor.

Webb'in yakın kızılötesi görüntüsü aynı sütunları gösteriyor, ancak bunlar yarı opak ve pas kırmızısı renginde.



İkinci ve üçüncü sütunların tepeleri kahverenginin daha koyu tonlarında ve kırmızı hatlara sahip.



Arka plan daha koyu maviler ve siyahlarla kaplıdır ve her boyutta sarı ve beyaz yıldızlar tüm sahneyi benek benek süslemektedir.

Webb'in görüntüsü Hubble'ın görüntüsüne uyması için kırpılmış ve döndürülmüştür, bu nedenle sağ üst köşenin büyük bir kısmı ve sol köşenin küçük bir kısmı siyah bırakılmıştır.