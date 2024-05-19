OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

Yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Reddit ile ortaklık yapacaklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, ChatGPT sohbet robotunun arkasındaki şirket Reddit içeriğine erişim elde ederken, sosyal medya platformuna yapay zeka destekli özellikler de getirecek.

Sosyal medya firması, ortaklığın OpenAI'nin yapay zeka araçlarının Reddit içeriğini, özellikle de güncel konuları daha iyi anlamasını ve sergilemesini sağlayacağını iddia ediyor.

OpenAI ayrıca Reddit'te reklam vermeye de başlayacak.

Reddit'in Şubat ayında Google ile yaptığı anlaşmaya benzeyen bu anlaşma, teknoloji devinin Reddit içeriğini görüntülemek için yeni yollar geliştirmesine ve modelleri eğitmek için daha verimli yollar sağlamasına olanak tanıyor.

OpenAI ortaklığı kapsamında Reddit, gönüllü moderatörleri de dahil ederek Reddit için özellikler oluşturmak üzere OpenAI büyük dil modellerine (LLM'ler) de erişim kazanacak.