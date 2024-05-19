OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

OpenAI, Reddit ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. Bu anlaşma ile birlikte OpenAI, Reddit içeriğine erişim sağlayıp dil modellerini eğitecekken, Reddit de yapay zeka destekli yeni özelliklere kavuşacak.

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

Yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Reddit ile ortaklık yapacaklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, ChatGPT sohbet robotunun arkasındaki şirket Reddit içeriğine erişim elde ederken, sosyal medya platformuna destekli özellikler de getirecek.

Sosyal medya firması, ortaklığın OpenAI'nin yapay zeka araçlarının Reddit içeriğini, özellikle de güncel konuları daha iyi anlamasını ve sergilemesini sağlayacağını iddia ediyor.

OpenAI ayrıca Reddit'te reklam vermeye de başlayacak.

Reddit'in Şubat ayında Google ile yaptığı anlaşmaya benzeyen bu anlaşma, devinin Reddit içeriğini görüntülemek için yeni yollar geliştirmesine ve modelleri eğitmek için daha verimli yollar sağlamasına olanak tanıyor.

OpenAI ortaklığı kapsamında Reddit, gönüllü moderatörleri de dahil ederek Reddit için özellikler oluşturmak üzere OpenAI büyük dil modellerine (LLM'ler) de erişim kazanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...