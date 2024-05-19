Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Google'ın kullanıcıları dolandırıcılık ihtimaline karşı uyarmayı amaçlayan yeni özelliği endişeye neden oldu.



Bu araç, insanların telefon görüşmelerini dinlemek ve bunların bir dolandırıcılık gibi görünüp görünmediğini tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Eğer öyleyse, kullanıcıları "olası bir dolandırıcılığa" karşı uyaran bir pencere açılıyor.



Bu hafta düzenlenen ve Google'ın yeni yapay zeka araçlarını duyurduğu "I/O" etkinliğinde bu özellik de kamuoyuna sunuldu. Google bu özelliğin de tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını bildirmedi.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a para cezası Haberi Görüntüle

"İNANILMAZ DERECEDE TEHLİKELİ"



Şirket ayrıca ne tür konuşmaların yapay zekanın dolandırıcılık algısını tetikleyeceği konusunda da bilgi vermedi. Ancak şirket bu özelliğin, telefonlarda çalışmak üzere tasarlanmış yapay zekasının yakın zamanda piyasaya sürülen çok daha küçük bir versiyonu olan Gemini Nano'ya dayandığını söyledi.



Google telefon görüşmelerinin tüm dinleme ve analizinin o telefonda yapılacağını yani özel konuşmaların sunucularına gönderilmeyeceğini belirtti. Duyurusunda "Bu korumanın tamamı cihazda gerçekleşiyor, böylece konuşmanız size özel kalıyor" dedi.



Ancak yine de güvenlik uzmanları, telefon görüşmelerini bu şekilde dinlemenin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "korkunç" olduğunu öne sürdü.



Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı Haberi Görüntüle

"KONUŞMALARI TARAMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"



Aramalar cihazda kalsa bile yapay zekanın aramaları dinlemesine izin vermenin başka sorunlara yol açabileceği belirtildi.



Mesajlaşma uygulaması Signal'ın başkanı Meredith Whittaker, "Bu inanılmaz derecede tehlikeli. Kullanıcı konuşmalarını cihaz düzeyinde ve merkezi şekilde taramanın zeminini hazırlıyor" diye konuştu.



13 yıl boyunca Google'da çalışan ve politikalarına karşı iç protestoların düzenlenmesine yardımcı olan Whittaker, teknolojinin kullanımının hızla yaygınlaşabileceğini söyledi.