Facebook'a 2 milyar dolarlık dava

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Afrika ülkesi Kenya'da Facebook'un çatı kuruluşu Meta'ya karşı bir dava açıldı.



Etiyopyalı davacılar, Facebook'un ülkedeki iç savaşı körüklediğini öne sürerek tazminat istedi. Bu çoklu davada istenen toplam para ise 2 milyar doları aştı.



Davacılara göre Facebook'un algoritması, Etiyopya iç savaşı sırasında nefret ve şiddetin viral yayılmasını körüklemeye yardımcı oldu.



Facebook paylaşımlarında hedef gösterildikten sonra vurularak öldürülen Etiyopyalı bir akademisyenin oğlu Abrham Meareg de davacılar arasında bulunuyor.



Meta'nın Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir içerik denetleme merkezi bulunuyor. Bu nedenle Kenya Yüksek Mahkemesi'nde açılan dava, Foxglove kampanya grubu tarafından destekleniyor.



Etiyopya hükümeti ile kuzey Tigray bölgesindeki güçler arasındaki çatışmada yüzbinlerce insan öldü, 400.000 kişi kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor.

Geçen ay sürpriz bir barış anlaşması imzalandı - ancak son zamanlarda Amhara ve Oromo dili konuşan topluluklar arasında etnik nedenli cinayetlerde bir artış oldu.



3 Kasım 2021'de Prof Meareg Amare Abrha, motosikletli silahlı adamlar tarafından üniversitesinden evine kadar takip edildi. Abrha evine girmek üzereyken yakın mesafeden açılan ateşle vuruldu. Saldırganlardan korkan insanlar akademisyene yardım etmedi ve Abrha vurulduktan yedi saat sonra olay yerinde öldü.



Oğul Meareg, "Facebook nefretin yayılmasını durdursaydı ve gönderileri düzgün bir şekilde yönetseydi, babam hala hayatta olurdu" diye konuştu.



Acılı evlat içbir ailenin kendisininki gibi acı çekmemesini sağlamak istediğini ve Meta'dan "kişisel bir özür" istediğini söyledi.



FACEBOOK: NEFRETİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Meta, nefreti ortadan kaldırmak için ölçülü olmaya ve teknolojiye büyük yatırım yaptığını söyledi.



Bir temsilci, nefret söylemi ve şiddete teşvikin platformun kurallarına aykırı olduğunu söyledi.



Temsilci, "Etiyopya'daki güvenlik ve bütünlük çalışmalarımıza yerel sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen geri bildirimler rehberlik ediyor" dedi.



ARAKANLI MÜSLÜMANLAR DA DAVA AÇMIŞTI



Şirketin uzun yıllar benimsediği önce etkileşim politikasının ağır sonuçları olduğu ortaya çıkmıştı.



Şirketin raporları bile Facebook'un insanları kötü etkilediğini belgelemişti. Ancak Facebook yönetimi yüksek etkileşimin getirdiği yüksek gelirden vazgeçmek istememişti.



2017 yılında Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da katliama uğramıştı. Yüzbinlerce Roginhya bölgesinden göç etmek zorunda kalmış, binlercesi ise öldürülmüştü.



Bu katliamlardan kaçıp İngiltere ve ABD'de mülteci olan Arakanlı Müslümanlar, Facebook'u da suçluyor. Yüzlerce mülteci bir araya gelip şirkete karşı dava açtı. Davanın büyüklüğü ise tam olarak 150 milyar dolar. Facebook'u nefret söylemine izin vermekle suçlayan Arakanlı Müslümanlar, maruz kaldıkları zulümde şirketin de payının olduğunu savunuyor.



Davada yer alan suçlamalar arasında şunlar da bulunuyor:



Rohingyalılara karşı nefret söylemini artırdığı



Şirketin Myanmar'daki durumu bilmesine rağmen gerekli müdaheleleri yapmadığı ve asılsız iddiaları kontrol etmediği



Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti körükleyen paylaşımları kaldırmadığı



Sivil toplumdan ve medyadan gelen uyarılara kulak tıkadığı ve zamanında önlem almadığı