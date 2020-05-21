Facebook’a alışveriş dopingi  (Yüzde 6.5 değer kazandı)

Facebook dünya online alışveriş platformlarına rakip olacak yeni özelliğini görücüye çıkarmıştı



Facebook ve sosyal medya devinin bünyesinde bulunan Instagram'da kullanılacak özelliğin hizmete girmesi sonrası hisse değerleri rekor kırdı.



CNBC’de yer alan habere göre 230 doları geçen hisselerde yüzde 6.5’luk bir artış gözlemlendi.

Facebook söz konusu özellik sayesinde kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinden ürün satmalarını mümkün hale getirdi.



Önümüzdeki dönemde WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct üzerinden de sohbet içinden alışveriş yapabilecek.



Facebook sosyal ağları ve mesajlaşma uygulamaları ile kurduğu ekosistem ile en güçlü ve en çok aktif kullanıcı olan teknoloji şirketi konumunda.



Her ay milyarlarca insan bu uygulamaları aktif bir şekilde kullanıyor. Kurdukları ekosistemle birlikte kullanıcıların aynı yerden, gezi, arama araştırma, alışveriş, blog yazma, paylaşma, mesajlaşma ve daha birçok özelliği tek yerden sunuyor.

