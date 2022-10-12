Facebook'un yeni metaverse gözlüğü: Meta Quest Pro

İlişkili Haberler Metaverse'de hedef 5 trilyon dolar

Geçen yılki etkinlikte adını Meta olarak değiştiren Facebook bu yıl düzenlenen Meta Connect 2022 etkinliğinde yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.



Şirket yönünü metaverse teknolojilerine dönerken sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik başlıklarını da üretiyor.

Bu kapsamda Meta Quest Pro gözlüğü tanıtıldı. Zaten geçen haftalarda otelde unutulduğu ortaya çıkan gözlüğe ilişkin bazı detaylara ulaşılmıştı.

META QUEST PRO ÖZELLİKLERİ

Bizzat CEO Mark Zuckerberg tarafından tanıtılan Quest Pro, 722 gramlık bir ağırlığa sahip. Kablosuz bir kontrol ekipmanı bulunan gözlük dış ortamı analiz için sensörler taşıyor. Meta yeni nesil AR/VR gözlüpğnde Snapdragon XR2 Plus işlemcisini kullandı. Gözlükte ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama bulunuyor.



İki tane 1800×1920 piksel 90 Hz LCD ekranın kullanıldığı gözlüğün maksimum 2 saate kadar kablosuz bir kullanım sunuyor. Kablolu kullanıldğında ise bir önceki nesil olan Quest 2'den yüzde 50 daha iyi çalıştığı belirtiliyor.

META QUEST PRO FİYATI

Gözlük içinde bulunduğuz ortamı tarayarak Meta'nın sanal evreni Horizon'a taşıyabiliyor.



Meta Quest Pro'nun satış fiyatı ise 1499 dolar. Bu da cihazı en pahalı muadillerden biri yapıyor.



Meta Quest Pro



İşlemci: Snapdragon XR2

Ekran: İki adet 1800×1920 ppe (göz başına piksel) LCD

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB hafıza

Fiyat: 1.499 dolar

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