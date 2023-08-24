Felçli hasta yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra ilk kez konuştu

18 yıl önce beyin sapı felci geçiren ve konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki Ann, 253 elektrottan oluşan bir çipin cerrahi olarak beyin korteksine yerleştirilmesini kabul etti.



Elektrotlar bu bölgeden diline, çenesine, gırtlağına ve yüzüne giden sinyalleri yakalayarak, kafasındaki bir porta takılan bir kablo aracılığıyla yapay zeka destekli bir sistemle donatılmış bir dizi bilgisayara bağladı.



UCSF Weill Nörobilimler Enstitüsü üyesi Chang, "Amacımız, başkalarıyla konuşmamızın en doğal yolu olan tam ve somut bir iletişim biçimini yeniden tesis etmektir. Bu gelişmeler bizi bunu hastalar için gerçek bir çözüm haline getirmeye çok daha yaklaştırıyor." dedi.

20 YIL SONRA İLK KEZ KONUŞABİLDİ



Boyun kaslarının hareketlerini kullanarak yavaş ve özenli bir şekilde sınırlı bir iletişim kurmasını sağlayan bu cihaz sayesinde Ann, yaklaşık yirmi yıl sonra ilk kez konuştu.

DAKİKADA YAKLAŞIK 80 KELİMEYİ METNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Sistem, kelimelerin tamamı yerine kelimelerin alt birimlerini tanıyacak şekilde eğitildiği için, düşüncelerini üç kat daha hızlı taradı ve sinyalleri dakikada yaklaşık 80 kelime hızında metne dönüştürdü.



Kod çözücünün geliştirilmesine yardımcı olan biyomühendislik yüksek lisans öğrencisi Sean Metzger, haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğruluk, hız ve kelime dağarcığı çok önemli. Kullanıcıya zaman içinde neredeyse bizim kadar hızlı iletişim kurma ve çok daha doğal ve normal konuşmalar yapma potansiyeli veren şey budur." ifadelerini kullandı.

BU ÇALIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAK BANA BİR AMAÇ DUYGUSU VERDİ

Yıllar sonra konuşan Ann benzer hastalığa sahip insanlara seslendi, Ann, "Hastaların beni görmelerini ve hayatlarının artık sona ermediğini bilmelerini istiyorum. Onlara engellerin bizi durdurmasına ya da yavaşlatmasına gerek olmadığını göstermek istiyorum.



Bu çalışmanın bir parçası olmak bana bir amaç duygusu verdi, topluma katkıda bulunduğumu hissediyorum. Yeniden bir işim varmış gibi hissediyorum. Bu kadar uzun yaşamış olmam inanılmaz; bu çalışma hala hayattayken gerçekten yaşamamı sağladı!" dedi.



BENZER HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMASI İÇİN GELİŞTİRİLİYOR



Üniversitede beyin cerrahisi kürsüsü başkanı olan Chang, sistemi yakında benzer hastalar tarafından sürekli olarak kullanılmak üzere geliştirmeyi umuyor.

Cihaz halen klinik bir deneme aşamasında olduğu için Ann'in çalışma dışında kullanmasına izin verilmiyor.



Ann'in liderlik ettiği bir ekip daha önce beyin sapı felci geçiren bir adamın metne dönüştürülmüş beyin sinyalleri aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamıştı.

