Filli Boya'dan Türkiye'de ilk ve tek: Nucleus

İçinde bulunduğumuz ve etkileri giderek artan küresel iklim değişikliği, dış cephe boyalarının daha dayanımlı hale gelmelerini mecbur kılıyor. Önceki yıllar ile önümüzdeki yıllar arasında dış cephe dayanım performansları çok daha zorlayıcı etkenlerle karşı karşıya kalacak. Bu durumu gören ve harekete geçen Filli Boya geleceğin iklim koşullarına şimdiden hazırlandı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yeni dış cephe boyası Nucleus’u sektöre sundu.



Frontier Polymer Teknolojisi ile geliştirilmiş 3D koruma etkili dış cephe boyası Nucleus, Türkiye’de ilk kez 3 özelliği bir araya getirdi. Devrim niteliğindeki teknolojisi ile dış cephe kategorisinde yeni bir çığır açan Nucleus, ağır iklim koşullarına dayanıklılıkta da bina estetiğinde de yeni bir dönem başlatıyor.



HEM MAKSİMUM SU İTİYOR HEM MAKSİMUM NEFES ALIYOR



Bir dış cephe boyasında aranan en önemli özelliklerden biri aşırı yağışlarda binanın daha az ıslanmasını sağlamasıdır. Keza, boyanın cephedeki nemin dışarı atılmasına yardımcı olması da çok önemli. Nucleus, sahip olduğu silikon aşılanmış polimer teknolojisi sayesinde “maksimum nefes alma” özelliği ile cephedeki nemin hızla dışarı atılmasını sağlıyor, “maksimum su iticilik” göstererek ise ıslanmaya karşı cephelere dayanım kazandırıyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLİYOR



Nucleus, fotokatalatik özelliği sayesinde dış cephenin kendi kendini temizlemesini de olanak veriyor. Özel pigmentler sayesinde oluşturulan fotokatalatik merkezler, yüzeyde biriken kirleri güneşin UV ışınları ile okside ederek parçalıyor ve yüzeyin uzun yıllar temiz kalmasını sağlıyor.



DIŞ CEPHEDE HEP CANLI RENKLER, İLK GÜNKÜ PARLAKLIK



Filli Boya’nın yeni bir çığır çan inovatif ürünü Nucleus, canlı renklerle dış cephelerde fark yaratıyor. Üstelik bu renkler zamandan bağımsız, ilk günkü gibi devam edecek “soft parlak” dokuda.



Nucleus renkleri, güneşin ışınlarına karşı da koruma kalkanı altında. Dünyanın güneşten gelen UV ışınlarına karşı koruyuculuğu azalıyor ve bu ışınların olumsuz etkileri her zamankinden daha fazla hissediliyor. Bu yüzden dış cephe boyasında kullanılan renklerin UV dayanımı da kritik konulardan. Nucleus’un, Frontier Polymer Teknolojisi sayesinde elde ettiği yüksek UV direnci, renklerin uzun yıllar kalıcı olmasını sağlıyor. Binalar yıllar geçse de hep ilk günkü gibi güzel kalıyor. Bu kapsamda Filli Boya, canlı renklerde 5 yıl, pastel renklerde ise 10 yıl solmama garantisi veriyor. Ve Nucleus, yüksek uygulama performansı ile de dikkat çekiyor.