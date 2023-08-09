Finlandiya ve Norveç'ten Yandex'e 'kişisel veri' yasağı

Kurum Başkanı Tobias Judin, "Nereye ve ne zaman seyahat ettiğimiz özel hayatımız hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, bu bilgiler toplumda önemli roller üstlenen kişileri izlemek, şantaj yapmak ya da itibarsızlaştırmak için kullanılabilir." değerlendirmesini yaptı.



"YANGO KULLANICILARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"



Yango tarafından yapılan duyuruda ise Rusya'daki yasal düzenlemelerin Yango'nun uluslararası araç çağırma uygulamasıyla ilgili olmadığı belirtilerek, "Bu yasalar Rusya dışında yolculuk yapan ve uygulamayı kullanan Yango kullanıcıları için geçerli değildir. Bu durum 1 Eylül'den sonra da değişmeyecektir." ifadelerine yer verildi.



Finlandiya ve Norveç de dahil olmak üzere 14 ülkede faaliyet gösteren Yango araç çağırma hizmeti, genellikle "Rusya'nın Google'ı" olarak adlandırılan Yandex tarafından sunulan birçok hizmetten biri olarak dikkati çekiyor.