Ford, Almanya'da ilk karbon nötr üretim tesisini açtı: Yılda 250 bin elektrikli araç

Almanya'nın Köln şehrinde ilk karbon nötr üretim tesisini açan Ford, bu fabrikada yalnızca elektrikli araçları üreteceğini ve 2026'nın sonuna kadar iki milyon elektrikli otomobil üretme hedefleri olduğunu duyurdu.

Ford, yalnızca elektrikli araç üretim merkezi olacak bu tesisi açmak için son iki yılını ve 2 milyar dolarını harcadı.



YILDA 250 BİNDEN FAZLA ARAÇ



Ford'un yeni nesil elektrikli otomobil üretecek olan tesisin 250.000'den fazla araç üretmesi bekleniyor. Ford'un 2026'nın sonuna kadar her yıl dünya çapında iki milyon elektrikli araç üretme hedefinin büyük bir bölümünü oluşturduğu belirtildi.



İLK KARBON NÖTR FABRİKA



Firma, tesisler, lojistik ve tedarikçiler dahil olmak üzere Avrupa operasyonlarında 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğinden, Ford'un ilk karbon nötr montaj fabrikası olarak ilan edildi



Tesisin açılışını yapan 90 yılı aşkın bir süre önce şirketin kurucusu Henry Ford'un torununun torunu olan yönetici başkanı Bill Ford, "Bu tesis artık tüm endüstrideki en verimli çevreye duyarlı fabrikalardan biri olacak" dedi.



Ford'un Avrupa genel müdürü Martin Sander, "Müşterilerimizin sıfır emisyonlu hareketlilik taleplerini karşılayan yazılım tanımlı araçlar oluşturmak için ileri teknolojileri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.



