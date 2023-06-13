Ford, Almanya'da ilk karbon nötr üretim tesisini açtı: Yılda 250 bin elektrikli araç

Almanya'nın Köln şehrinde ilk karbon nötr üretim tesisini açan Ford, bu fabrikada yalnızca elektrikli araçları üreteceğini ve 2026'nın sonuna kadar iki milyon elektrikli otomobil üretme hedefleri olduğunu duyurdu.
Ford, yalnızca elektrikli araç üretim merkezi olacak bu tesisi açmak için son iki yılını ve 2 milyar dolarını harcadı.
YILDA 250 BİNDEN FAZLA ARAÇ
Ford'un yeni nesil elektrikli otomobil üretecek olan tesisin 250.000'den fazla araç üretmesi bekleniyor. Ford'un 2026'nın sonuna kadar her yıl dünya çapında iki milyon elektrikli araç üretme hedefinin büyük bir bölümünü oluşturduğu belirtildi.
İLK KARBON NÖTR FABRİKA
Firma, tesisler, lojistik ve tedarikçiler dahil olmak üzere Avrupa operasyonlarında 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğinden, Ford'un ilk karbon nötr montaj fabrikası olarak ilan edildi
Tesisin açılışını yapan 90 yılı aşkın bir süre önce şirketin kurucusu Henry Ford'un torununun torunu olan yönetici başkanı Bill Ford, "Bu tesis artık tüm endüstrideki en verimli çevreye duyarlı fabrikalardan biri olacak" dedi.
Ford'un Avrupa genel müdürü Martin Sander, "Müşterilerimizin sıfır emisyonlu hareketlilik taleplerini karşılayan yazılım tanımlı araçlar oluşturmak için ileri teknolojileri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF 2025'E KADAR 600 BİN ARAÇ
Geçtiğimiz yıl Ford, 2024 yılına kadar Avrupa'da üç yeni elektrikli binek araç ve dört yeni elektrikli ticari aracı piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Ayrıca şirketin 2025 yılına kadar bölgede 600 binden fazla elektrikli araç satmayı hedeflediği aktarıldı.
Avrupa'da elektrikli araç satışları rekor seviyelere ulaşırken, Ford bu bölgede fabrika açan tek otomobil üreticisi değil. Geçen yıl Tesla, yılda yarım milyon elektrikli araç üretme kapasitesine sahip Berlin Gigafactory'nin açılışını yaparkeni Volvo ise Slovakya'da 2026'da açılacak yeni bir elektrikli araç üretim tesisi inşa ediyor.
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