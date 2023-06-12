Otomobillere kur zammı yansıtıldı mı?
Dolar kuru seçimin ardından yüzde 15'in üzerinde arttı. Bunun enflasyona etkisi merak ediliyor. Dövizdeki yükselişin ilk olarak ithal ürünlerin fiyatını artırdığı biliniyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatlarında son durumu NTV yayınında anlattı. Yalçın, "Otomobil artık bir yatırım aracı oldu. Son 10 günde, sıfır araçlarda artan kurun da etkisiyle yüzde 8'lik bir zam meydana geldi." diye konuştu.
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