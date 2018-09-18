Boşanma aşamasındakiler için bilgi ve hizmet sunan bir İngiliz sitesi olan Divorce Online'ın bir raporuna göre popüler oyun, İngiltere'deki 200'den fazla boşanma dilekçesinde yer aldı.



Divorce Online, oyun,ve sosyal medya gibi çevrimiçi etkinliklere bağımlılığın 2018 yılında İngiltere'deki boşanma davalarının gerekçelerinden biri olduğunu buldu. Divorce Online raporuna göre, "Bu rakamlar yılın başından bu yana ele aldığımız 4,665 dilekçenin kabaca yüzde 5'ine denk geliyor."



Raporun ABD ve diğer ülkelerdeki oyuncuları içermemesi gerçeği, Fortnite ile ilgili ilişki sorunlarından muzdarip olanların sayısının daha da büyük olabileceği anlamına geliyor.



Fortnite'in yapımcısı Epic Games ise henüz konu hakkında yorum yapmış değil.



Fortnite'ın romantik ilişkilerde neden soruna yol açtığını hayal etmek çok da zor değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Haziran ayında oyun bağımlılığın zararlı olabileceğini açıklamıştı.



WHO'ya göre oyun bağımlılığı, yetersiz fiziksel aktiviteye, sağlıksız beslenmeye, görme veya işitme problemlerine, kas iskelet sistemi problemlerine, uyku yoksunluğuna, saldırgan davranışa ve depresyona neden olabiliyor.

