Orta segment telefonları A serisi altında sunan Samsung, Galaxy A70 için yeni güncelleme yayınladı. 376 MB büyüklüğündeki güncelleme çeşitli performans iyileştirmeleri içeriyor.



Aynı zamanda güvenlik tarafında da geliştirmeler yapan şirket, Galaxy A70 için yeni bir video modu ekledi. Bunun yanında kameranın ve parmak izi sensörünün genel kalitesi iyileştirildi. İlk olarak Hindistan'da yayınlanan güncellemenin ileriki günlerde diğer ülkeler için de sunulması bekleniyor.



SAMSUNG GALAXY A70'İN ÖZELLİKLERİ NELER?



6.7 inç'lik büyük bir ekranla gelen ve Infinity U ekran tasarımının kullanıldığı cihaz, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alan telefon, iki farklı modelde kullanıcıların karşısına çıkacak. İsteyen 6 GB RAM'li modeli, isteyen de bir üst seviye olan 8 GB RAM'li Galaxy A70'i satın alabilecek.



Depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise cihazın dahili hafızası 128 GB. Ancak kullanıcılar, bu alanı yeterli görmezlerse microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 512 GB'a kadar yükseltme şansına sahip olacak.



Galaxy A70'in ön ve arka yüzünde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Öndeki kamera çentik içerisine yerleştirilirken, arkaya geçtiğimizde ana kameraya ek olarak iki kamera daha yer alıyor. Yani toplamda üç arka kameradan söz etmek gerekiyor. Diğer iki kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel çözünürlüğündeki derinlik algılama için kullanılan sensörler olarak sıralanıyor.



Galaxy A70'in arka kamerasıyla 4K 30 FPS'ye kadar video çekimi yapabilmek mümkün. Ön kamera ise 1080p 30 FPS desteğine sahip. Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkan Galaxy A70, 4500 mAh bataryaya sahip; bu da cihazın diğer Galaxy A serisi telefonlara kıyasla çok daha uzun batarya ömrüne sahip olduğu anlamına geliyor.



Galaxy S10 5G'nin ardından 18 W'nin üzerine çıkarak 25 W hızlı şarj desteğini de sunan Galaxy A70, Türkiye'de 3399 TL'den alıcısına ulaşacak.