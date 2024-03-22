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Game of Thrones oyunu yapımcısı Yoozoo'da cinayet: Eski yöneticiye idam cezası

Game of Thrones: Winter Is Coming oyununun geliştirici şirketi Yoozoo Games'in eski yöneticisi Şu Yao, kurucu Lin Çi'nin yemeğine zehir katarak ölümüne yol açtı. Şu Yao mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Game of Thrones oyunu yapımcısı Yoozoo'da cinayet: Eski yöneticiye idam cezası

'in ünlü  şirketlerinden Yoozoo Games'in eski yöneticilerinden ŞüYao, şirketin kurucusu Lin Çi'yi zehirleyerek öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

İŞ NEDENİYLE ANLAŞMAZLIK

Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Şü'nün, şirketin kurucusu Lin'i Kasım 2020'de aralarında iş nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle zehirlediği belirtildi.

Açıklamada Şü'nün, Eylül-Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehirli madde koyarak şirketin kurucusu dışında 4 iş arkadaşını da zehirlediği ancak bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.

Mahkeme Şü'ye, işlediği suçlar sebebiyle idam cezası verdi.

Polis, 39 yaşındaki Lin'in yemeğine koyulan zehir nedeniyle 10 gün içinde ölmesinin ardından Şü'yü gözaltına almıştı.

Yoozoo, ünlü "Game of Thrones" dizisinden esinlenen "Game of Thrones: Winter Is Coming" adlı çevrim içi oyun geliştirmişti.

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