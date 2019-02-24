Dünyanın en popüler spor giyim ve ayakkabı markalarından Nike'ın 'geleceğin ayakkabısı' olarak tanıttığı akıllı basketbol ayakkabısı 'Nike Adapt BB' geçtiğimiz hafta 350 dolar (yaklaşık 2 bin TL) fiyatıyla raflardaki yerini almıştı.
Ancak akıllı ayakkanı daha piyasaya çıktığı ilk haftadan bağcıkları bağlamasına veya çözmesine yarayan Android uygulamasında yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar sıkıntı yaşamaya başladı.
Sosyal medyada paylaşılan bu şikayetlerde müşteriler ayakkabının güncelleme sonrası şarj problemi yaşadığından ve yalnızca bir tekinin bağıcığını bağlayıp çözebilmesinden yakınıyordu.
Bir kullanıcı "ayakkabıya 350 doar vermek ve çalışmaması kelimenin tam anlamıyla utanç verici" yorumunda bulundu.
Söz konusu akıllı ayakkabı Adapt BB, içerisinde bağcıkları bağlayabilen küçük bir motor içeriyor. Şirket, ayakkabısının tanıtımında keşfi MÖ 3500 yıl öncesine kadar giden bağcıkların 'sonunda üstesinden geldiklerini' aktarmıştı.
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