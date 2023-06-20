Yayıncıların kabusu: Ghost nedir, ne demek? Ghostlamak ne anlama geliyor?

Ghost ve ghostlamak kelimesi, sosyal medyada oyun platformlarını takip eden kişiler tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyun yayınları yapan yayıncıların sık sık maruz kaldığı bir durum olan "ghostlanmak", ingilizce de hayalet kelimesinden türetilmiştir. Peki, Ghost nedir, ne demek? Ghostlamak ne anlama geliyor?

Yayıncıların kabusu: Ghost nedir, ne demek? Ghostlamak ne anlama geliyor?

Ghost veya ghostlamak, yayıncıların farklı platformlar üzerinden yayınlarını takip ederek aynı oyuna girip, oyun içerisinde yayıncıların oyunlarına müdahale edenlere denmektedir.

Yayıncıların sevmediği durumlar arasında yer alan "ghostlanmak", birçok ünlü yayıncının başına ne yazıkki gelmektedir. Yayıncılar bir online oyun için yayın yaptığı sırada, onunla aynı anda oyuna girerek onu takip eden ve oyununa sızıp, etkileyen izleyiciye "ghost" deniliyor.

Yayıncıların en büyük kabusları arasında yer alan bu kişiler yayınları takip edip yayıncılarla aynı oyuna girmeye çalışıyorlar.

Ünlü yayıncıların birçok defa başına gelen bu olaylar sırasında işler bazen umulduğu gibi gitmiyor.

Çünkü bu kişiler haksız rekabet sağlayıp yayıncıların oyununu kötü bir şekilde etkiliyor.

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