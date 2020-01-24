Google, bugüne kadarki en kapsamlı beyin taramasını yayınladı

ABD merkezli teknoloji devi Google ve Janelia Araştırma Kampüsü'nün ortaklığında gerçekleştirilen proje ile bugüne kadarki en kapsamlı beyin taraması yapıldı.



The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu yöntem ile oldukça küçük ölçekteki belirli bir nöron grubu kapsamlı olarak haritalanabiliyor.



Proje, bir meyve sineğinin beyninin yaklaşık üçte birindeki, 20 milyondan fazla sinaps içeren 25 binden fazla nöron için ayrıntılı haritalama içeriyor.



Konvansiyonel yöntemlerin aksine sineklerin beyinlerini, 20 mikron kalınlığındaki katmanlar halinde dilimleyip, her katmanı elektron bombardımanına tutan ekip elde edilen veriler daha sonra trilyonlarca 3D pikselden oluşan bir 3D görüntü üretmek için kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, ekip bu projeyi hayata geçirebilmek için 2 yıldır çalışmalar yürütüyordu.