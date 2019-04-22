Teknoloji devi Google, 22 Nisan Dünya Günü'nü özel bir doodle ile kutluyor. Söz konusu doodle'da gezgin albatros, sahil sekoyası ve paedophyrne amauensis gibi bazı bitki ve hayvanların özelliklerine yer verildi.



Gezegenimize atfedilen bugün aslında bir farkındalık yaratmak amacıyla ilan edidi. Peki Dünya Günü'nün önemi nedir? Dünya Günü ilk ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte Dünya Günü hakkında bilmeniz gerekenler...



Dünya Günü fikri ilk kez 1969 yılında San Frnacisco'da düzenlenen UNESCO Ulusal Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından ortaya atıldı. Amaç, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı çevre kirliliği ve doğa katliamı gibi tehditlere karşı bir farkındalık yaratmaktı.



McConnell, ilk olarak Dünya Günü'nün gece ve gündüzün eşit olduğu iki ekinokstan biri olan 21 Mart'ta olmasını savundu.



Ancak bir yıl sonra, 22 Nisan'da Wisconsin'de 20 milyon kişinin katıldığı dev bir organizasyon gerçekleştirildi. Söz konusu organizasyonda çevre sorunlarına dikkat çekildi. Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteklediği ve Denis Hayes'in organizatörlüğündeki bu organizasyonda çevre kirliliğini ve doğa katliamını irdeleyen pek çok sempozyum düzenlenerek konuyla ilgili bir farkındalık yaratıldı. Bu organizasyonlar ile ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.



Tüm bu yaşananların sonunda 22 Nisan, Dünya Günü olarak kutlanmaya başlandı.

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