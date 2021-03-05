Google, duyma yetisini artıracak cihaz geliştiriyor

Alphabet'in bünyesinde faaliyet gösteren ve giyilebilir ürünler tasarlayan X laboratuarının sıradışı bir projesi ortaya çıktı. Wolverine adı verilen projeyle insan duyusunu etkileyecek bir çalışma yapılıyor.



Google'ın da sahibi olan Alphabet'in duyma yetisini güçlendirecek bir cihaz çalışması yaptığı öğrenildi.



Insider'a sızan bilgilere göre kulaçiçine girecek cihazla duyma duyusunun yeterliliği üst düzeylere çıakcak.



Çalışma ekibinin şu anda dış sesleri izole etme aşamasında olduğu belirtildi. Yani Wolverine kulaklıkla, kalabalık içerisinde birinin sesine odaklanmak mümkün olacak.



Cihazın birkaç kere tasarlandığı belirtilen haberde ayrıca "Starkey Hearing Technologies" and "Eargo" gibi benzer alanda çalışma yapan şirketlerden çalışanların da Alphabet'e transfer olduğu iddia edildi.

