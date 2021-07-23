Google, Tokyo Olimpiyatları için Doodle yaptı (Şampiyon Adası Oyunu nasıl oynanır?)

Google, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kullanıcıların oyun oynayabileceği bir Doodle hazırladı.

Dün gece yayınlanan Doodle, 23 Temmuz 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Doodle'da, kaykay, masa tenisi ve tırmanma gibi Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan spor dallarının yer aldığı 7 adet oyun bulunuyor.



Google’ın Doodle Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği Doodle "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor.



Oyunda daha sonra sırasıyla Ushi (inek), Karasu (karga), Inari (tilki) veya Kappa’nın (Japon kaplumbağası) temsil ettiği mavi, kırmızı, sarı veya yeşil takımlardan birine katılabiliyorsunuz.



Tokyo Olimpiyatları açılış töreni bugün

Ziyaretçilerin Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) Google, gün sonunda hangi takımın kazandığını kullanıcıların görmesini sağlayacak.

TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI'NDA GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN YATAK HAZIRLANDI

