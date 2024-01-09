Google'a milyarlarca dolarlık yapay zeka davası

Alphabet'in Google'ı önemli ürünlerinde yapay zeka teknolojisini güçlendirmek için kullandığı işlemcilerin bir bilgisayar bilimcisinin patentlerini ihlal ettiği suçlamasıyla bugün Boston'da federal bir jüri önüne çıkacak.

GOOGLE'IN KENDİ TEKNOLOJİSİNİ KOPYALADIĞINI İDDİA EDİYOR



Massachusetts merkezli bilgisayar bilimcisi Joseph Bates tarafından kurulan Singular Computing, Google'ın kendi teknolojisini kopyaladığını ve Google Arama, Gmail, Google Translate ve diğer Google hizmetlerindeki yapay zeka özelliklerini desteklemek için kullandığını iddia ediyor.

7 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Reuters'in haberine göre, Google tarafından mahkemeye sunulan bir dosyada Singular'ın 7 milyar dolara kadar maddi tazminat talep ettiği ve bu rakamın ABD tarihindeki en büyük patent ihlali ödülünün iki katından fazla olduğu belirtildi.

GOOGLE UZUN YILLAR BAĞIMSIZ GELİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ



Google sözcüsü Jose Castaneda, Singular'ın patentlerini "şüpheli" olarak nitelendirdi ve Google'ın işlemcilerini "uzun yıllar boyunca bağımsız olarak" geliştirdiğini söyledi.



Castaneda, "Kayıtları mahkemede düzeltmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Duruşmanın iki ila üç hafta sürmesi bekleniyor.

İKİ PATENTİ İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Singular'ın 2019 tarihli şikayetinde Bates'in bilgisayar işleme alanındaki yeniliklerini 2010-2014 yılları arasında Google ile paylaştığı belirtiliyor.

Singular, teknoloji devinin yapay zeka yeteneklerini geliştiren Google'ın Tensör İşleme Birimlerinin Bates'in teknolojisini kopyaladığını ve iki patenti ihlal ettiğini söyledi.

GOOGLE'IN DEVRELERİNİ BATES'İN KEŞFETTİĞİ BELİRTİLDİ

Davada, Google'ın devrelerinin Bates'in keşfettiği ve daha fazla işlem gücü sağlayan gelişmiş bir mimari kullandığı ve yapay zeka eğitimi ve çıkarımının gerçekleştirilme biçiminde devrim yarattığı belirtildi.

Google, konuşma tanıma, içerik oluşturma, reklam önerme ve diğer işlevler için kullanılan yapay zekayı güçlendirmek için 2016 yılında işlem birimlerini tanıttı. Singular, birimlerin 2017 ve 2018'de tanıtılan 2. ve 3. versiyonlarının patent haklarını ihlal ettiğini söyledi.



Teknoloji devi Aralık ayında mahkemeye, işlemcilerinin Singular'ın patentli teknolojisinden farklı şekillerde çalıştığını ve patentlerin geçersiz olduğunu söyledi.



Google bir mahkeme dosyasında, "Google mühendisleri teknoloji hakkında karışık duygulara sahipti ve şirket nihayetinde Dr. Bates'e fikrinin Google'ın geliştirmekte olduğu uygulama türleri için doğru olmadığını açıkça söyleyerek reddetti" dedi.



Washington'daki bir ABD temyiz mahkemesi de bugün Google'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden temyize götürdüğü ayrı bir davada Singular'ın patentlerinin geçersiz sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışmaları dinleyecek