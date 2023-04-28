Google'da tasarruf dönemi: Cips paraları yapay zekaya harcanacak

Alphabet'in Finans Müdürü Ruth Porat'a göre şirket, uzun vadeli karlılık elde etmek için "maliyet yapısını" iyileştirmek için "önemli" bir süreç yürütüyor.



Arama motoru devi, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talep de dahil olmak üzere diğer faydalı girişimlere daha fazla kaynak yatırmayı planlıyor.



Business Insider'a göre Google sözcüsü Ryan Lamont, bu yiyecek ikramiyelerinin kaldırılmasının kuruluşun diğer finansal ihtiyaçlarını iyileştirmek anlamına geleceğini açıkladı.



Lamont, "Sürekli olarak söylediğimiz gibi, sektör lideri avantajlar, avantajlar ve ofis olanakları için çıtayı yüksek tuttuk ve bunu gelecekte de sürdüreceğiz." dedi.

İLK ÇEYREKTE 15,1 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ

Google'ın ana kuruluşu Alphabet geçtiğimiz günlerde 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklamıştı.

Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.



Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.