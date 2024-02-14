Google'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Doodle: Kimya (Cu Pd)  oyunuyla kutladı

Google Doodle, 2024 Sevgililer Günü'nü özel bir bilimsel dokunuşla kutluyor. Sevginin özünü bilimsel bir mercekle kutlayan Google, bu Sevgililer Günü'nde "diatomik bağların" yaratılmasına odaklanan etkileşimli bir Doodle sundu. Gönderi, diatomik moleküllerin iki atom arasındaki bir bağ yoluyla oluştuğunu belirterek arkasındaki kimyayı aydınlattı.

Bu yılın Doodle'ı sizi kimya dünyasına götürecek ve mükemmel element eşleşmenizi ortaya çıkaracak.

BİR DİZİ İLGİ ÇEKİCİ OYUN



İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan oyun "doodle"ı ile karşılaşıyor ve bu oyunu oynayabiliyor.



"Cu Pd" olarak adlandırılan etkileşimli Doodle, meraklılara tercih ettikleri öğeyi seçme fırsatı sunarak onları bir dizi ilgi çekici oyuna yönlendiriyor.

