Google'dan 2022 yılbaşı 'Doodle'ı

İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında yılbaşına özel doodle tasarımı ile karşılaşıyor.

2021'in son gününde ana sayfasını güncelleyen Google, yılbaşı temasına yer vererek dünyada gündem oldu.

DOODLE NEDİR?



Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.



İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapıldı. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlandı.