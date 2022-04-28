Google'dan Chrome için hack uyarısı: Milyarlarca cihaz tehlikede

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın internet tarayıcısı milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google'dan Chrome kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi.



Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğu belirtildi. Bu açıklardan yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi.



Chrome hem mobil cihazlarda hem bilgisayarlarda işletim sistemi farketmeksizin en çok kullanılan internet tarayıcısı.



Google etkilenen kullanıcılara ilişkin detay vermekten kaçındı. Şirket Chrome kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.



OTOMATİK GÜNCELLEMEYİ BEKLEMEYE GEREK YOK



Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcılar birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok. Masaüstünde otomatik güncellemeye gerek duymadan Chrome'u kendiniz güncelleyebilirsiniz.



Bunun için yapılması gereken adımlar:

1 - Chrome'da sağ üst taraftaki üst üste duran üç noktayı tıklayın (X işaretinin hemen altında)

2- Ardında sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında seçeneklerini takip edin.

3- Google'ın son güncellemesini yükleyin ve sistem uyarı verdiğinde Chrome'u yeniden başlatın.

