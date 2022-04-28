Google'dan Chrome için hack uyarısı: Milyarlarca cihaz tehlikede

Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome hackerların hedefi oldu. Şirket 30 açığın 7'sinin yüksek risk içerdiğini söyledi. Google hatalar için güncelleme yayınlıyor. Siz otomatik güncellemeyi beklemeden bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz.

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 11:42

Google'dan Chrome için hack uyarısı: Milyarlarca cihaz tehlikede

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Dünyanın en büyük arama motoru 'ın tarayıcısı milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google'dan kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi.

Şirketin güvenlik güncellemesinde 'da 30'dan fazla açık bulunduğu belirtildi. Bu açıklardan yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi.

Chrome hem mobil cihazlarda hem bilgisayarlarda işletim sistemi farketmeksizin en çok kullanılan internet tarayıcısı.

Google etkilenen kullanıcılara ilişkin detay vermekten kaçındı. Şirket Chrome kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.

OTOMATİK GÜNCELLEMEYİ BEKLEMEYE GEREK YOK

Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcılar birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok. Masaüstünde otomatik güncellemeye gerek duymadan Chrome'u kendiniz güncelleyebilirsiniz.

Bunun için yapılması gereken adımlar:
1 - Chrome'da sağ üst taraftaki üst üste duran üç noktayı tıklayın (X işaretinin hemen altında)
2- Ardında sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında seçeneklerini takip edin.
3- Google'ın son güncellemesini yükleyin ve sistem uyarı verdiğinde Chrome'u yeniden başlatın.

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