Hacker grubundan Reddit'e tehdit: 80 GB'lık veri sızdırılabilir!

BlackCat hacker grubu, dark web'de yayınladıkları bir gönderide Şubat ayında Reddit'in sistemlerine eriştiklerini ve 80 GB sıkıştırılmış veri çaldıklarını iddia etti.



Techcrunch'ın haberine göre, Reddit sözcüsü Gina Antonini, BlackCat'in elinde şirketin şifreleri ve hesaplar gibi kişisel kullanıcı verilerinin çalındığıan dair bir kanıtı olmadığını ifade etti.



Reddit, saldırının arkasında kimin olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı. Ancak BlackCat isimli grup gizli verileri sızdırmakla tehdit etti. Bilgisayar korsanlarının tam olarak ne tür verileri çaldığı belli değilken, BlackCat'in henüz çalıntı verilerle ilgili bir kanıt paylaşmadığı da belirtildi.



BlackCat, Reddit ile iki kez 13 Nisan ve 16 Haziran tarihlerinde görüşmeye çalışsa da herhangi bir yanıt alamadığını duyurdu. Bilgisayar korsanları tarafından yapılan açıklamada "Verileri sızdırmayı bekliyoruz" mesajı verildi.



API TARTIŞMALARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR



Reddit, üçüncü parti yazılımlar tarafından erişimde kullanıma bağlı ücret almaya başlayacağını duyurmuştu. Bunun akabinde Apollo gibi çok sevilen üçüncü parti Reddit uygulamalarının, firmaya 20 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Bu programların maliyeti karşılayacak imkanı olmadığı için kapatıldı.



Tüm bu yaşananların ardından Reddit kullanıcıları 7 binden fazla subreddits'i gizli hale getirdi ve platform bir süreliğine kullanılamaz hale geldi.



Reddit'te şu anda her ne kadar erişim sıkıntısı yaşanmasa da kullanıcıların tepkileri her geçen gün artmaya devam ediyor.



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