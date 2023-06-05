"Hey Siri" komutu tarihe karışıyor

Hey Siri komutu artık geçerli olmayacak. Apple, sesli asistanı Siri'yi etkinleştirmek için kullanılan komutta değişikliğe gidiyor.

"Hey Siri" komutu tarihe karışıyor

'ın WWDC 2023 açılış etkinliğinde sesli asistanı Siri hakkında bir yenilik tanıtması bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, "Hey Siri" komutunu ortadan kaldırmayı ve asistanı harekete geçirmek için yalnızca "Siri" komutunu yerine koymayı planladığı aktarıldı.

Apple'ın etkinleştirme komutunun yanı sıra Siri'nin üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleriyle uyumluluğunu da genişletmeyi hedeflediği ifade edildi.

"Siri Natural Language Generation" isimli projeyi geliştirmek isteyen Apple, Siri'nin yanıtlarını daha doğal vermesini ve kelime dağarcığını genişletmesi için çalışıyor.

WWDRC ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple'ın WWDRC etkinliği bugün (5 Haziran) TSİ 20.00'da başlayacak. Konferans, Apple TV ve Apple'ın Youtube hesabından canlı olarak yayımlanacak.

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