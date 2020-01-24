Hindistan uzaya robot gönderiyor (2 dil biliyor)

İlk insanı uzay misyonuna hazırlanan Hindistan, bu görevden önce uzaya robot gönderecek.

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2022 yılında ilk insanlı uzay misyonu için yoğun mesai harcayan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) bu görevden önce uzaya bir robot göndermeye hazırlanıyor. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Vyommitra isimli insansı robot Aralık ayında uzaydaki görevine başlayacak. 
  
Vyommitra, Gaganyaan projesi kapsamında fırlatılacak uzay aracı ile uzaya çıkacak. İki dil konuşabilen Vyommitra insanların ona yönelttiği soruyları algılayabilşiyor ve cevaplandırıyor. 

Projenin insanlı uzay görevi öncesi deneyim kazanmak ve veri toplamak için gerçekleştirileceği belirtiliyor. 
  
2022'de uzaya ilk defa insan gönderecek olan Hinfistan bu misyonda ilk defa kendi ürettiği roketi kullanacak. 

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