Hindistan uzaya robot gönderiyor (2 dil biliyor)

2022 yılında ilk insanlı uzay misyonu için yoğun mesai harcayan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) bu görevden önce uzaya bir robot göndermeye hazırlanıyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Vyommitra isimli insansı robot Aralık ayında uzaydaki görevine başlayacak.



Vyommitra, Gaganyaan projesi kapsamında fırlatılacak uzay aracı ile uzaya çıkacak. İki dil konuşabilen Vyommitra insanların ona yönelttiği soruyları algılayabilşiyor ve cevaplandırıyor.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S