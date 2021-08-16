Honor'un yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite True incelemesi

Ahmet Bal / ntv.com.tr



Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor'ın yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite True satışa çıkıyor. Cihazı test incelemesi için 3 Ağustos tarihinden beri kullanıyorum. Bu yazıda kulaklığa dair deneyimlerimi okuyacaksınız.

Kulaklığın kutusundan bir adet USB-C kablo ile birlikte iki adet yedek kulaklık ucu çıkıyor. Bu sayede kendi kulak boyutunuza uygun başlığı seçebiliyorsunuz. Genelde standart olarak gelen orta boy kulaklık ucu benim kulağıma uyduğu için diğerlerini denemedim..



Küçük bir tasarıma sahip olan Earbuds 2 Lite True, bir kibrit kutusu büyüklüğünde. Bu da cihazı cepte taşınabilmesi açısından kullanışlı kılıyor.



Benim halihazırda daha önce satın almış olduğum biri kablosuz kafaüstü biri kablolu kulakiçi olmak üzere iki kulaklığım bulunuyor. Önceki yıllarda başka bir markanın ufak kulakiçi kulaklığını kullanmıştım ancak cihazı sevemediğim için bir arkadaşıma hediye etmiştim.



CİHAZIN KURULUMU



Earbuds 2 Lite'ı hiçbir programa ihtiyaç duymadan direkt olarak Bluetooth'la telefonunuza bağlayabilirsiniz. Ben aleti hem telefona hem evde kullandığım bilgisayara bağladım. İlk bağlantının ardından iki alette de birkaç dakikalık yavaşlama oldu. Ardından bir sıkıntı yaşamadım. Cihazı uygulama üzerinden kurduğunuzda daha fazla özelliğe ulaşabiliyorsunuz.



Honor, Huawei'den ayrılmış olsa da halen kendi ara yazılımlarını kullanıyor. O nedenle de kulaklığın bağlanacağı uygulamanın adı Huawei AI Life. Huawei yazılımları Android Play Store'da bulunmadığı için AI Life'ı Huawei'nin resmi internet sitesinden indirmek gerekiyor. Ben kurulumu manuel olarak gerçekleştirdim yani cihazın üst kapağını açtıktan sonra alta çıkan manuel olarak ekle seçeneğini kullandım ve orada HONOR Earbuds 2 Lite görseline tıkladım. Uygulamada hem cihazın hem de kulaklıkların ayrı ayrı şarj sürelerini görebiliyorsunuz.

Honor Earbuds 2 Lite'ı kullandığım ayarlar

Uygulama üzerinden sağ ve sol kulaklığa özellik ataması yapabiliyorsunuz. Standart olarak sağ ya da sol kulaklığa iki kere tıklattığınız zaman aramaları açıyor ya da müziği açıp durduruyor. Benim şu an kullandığım ayarlarda sağ kulaklığa çift dokunma müziği açıp kapatırken, sol kulaklığa çift dokunma bir sonraki şarkıya geçiyor. Honor’un sunduğu seçenekler ise “Oynat/Duraklat, sonraki şarkı, önceki şarkı, sesli asistanı uyandır ve hiçbiri” olarak sıralanmış.



Earbuds 2 Lite True'ya ilişkin söylenecek ilk söz bana göre şarj süresi. Cihazı 3 Ağustos tarihinde şarj ettim ve 14 Ağustos'a kadar bir daha şarj etmedim. Bu süre zarfında müzik dinlemenin yanı sıra kablosuz kulaklıkla film ve dizi de izledim ona rağmen şarjı bana yeterli geldi.



Honor'dan verilen bilgiye göre ise Earbuds 2 Lite'da 55mAh gücünde bir batarya bulunuyor ve toplamda 32 saate kadar bir kullanım ömrü var. Genelde fabrika verilerine standart kullanıcılar erişemiyor yine de kulaklığın şarjının kutusuyla birlikte 25 saat ve üzeri bir performans sergilediğini söyleyebilirim.



AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Kulaklıklar ve şarj kutusu (Görsel: Ahmet Bal)

Cihazın aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bunu standart olarak sağ ya da sol kulaklığa uzunca bir süre dokunarak açıp kapatabiliyorsunuz. Müzik dinlemediğiniz zaman gürültü engellemenin özelliğini daha net anlıyorsunuz. Kulaklığı taktıktan birkaç saniye sonra dışarıdaki sesler kesiliyor ama onun yerini hafif rüzgar esintisine benzer bir ses alıyor. Birkaç kere parkta kitap okurken aşırı sesten rahatsız olduğum durumlarda kulaklığı sadece gürültü engelleme özelliğini için kullandım. Belirttiğim gibi yerini rüzgara benzer bir ses alıyor. Beni rahatsız etmese de bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.



Gürültü engellemenin yanı sıra "Farkındalık" adı verilen bir özellik daha var. Bu da kulaklık takılıyken dış sesleri daha rahat duymanızı sağlıyor. Bunu da gürültü engelleme gibi sağ ya da sol kulaklığa uzunca bir süre dokunarak açıp kapatabilirsiniz. Honor size dokunma özelliğini açıp kapatma imkanı veriyor. Ama sağ kulaklığa bir uzun dokunma özelliği, sol kulaklığa başka bir özellik ataması yapılmasına imkan vermiyor.



KONUŞMA DENEYİMİ

Görsel: Honor

Telefonla zaruri olmadığı durumlarda konuşan biri değilim. Bu nedenle en az deneyimim burada bulunuyor. Cihazı ilk bağladığımda birkaç kişiyi ses kalitesini ölçmek için aradım. Aradığımda İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda görece sakin bir noktada ve saatte oturuyordum. Karşı tarafa ses kalitesini sorduğumda hafif bir rüzgar sesi aldıklarını ancak konuşmanın genel olarak anlaşıldığını belirttiler.



Öte yandan bir motosiklet kullanıcısıyım ve kaskımda intercom bulunmuyor. Bir iki kere 50 kilometre ve üstü yolculuğa çıktığımda aramalara cevap verebilmek için sağ kulaklığımı taktım. Ancak telefonum çalmayınca hareket halindeki performansını test edemedim. Hareketsiz olsa da kask içindeki ses performansını test etmek için kaskı takıp bir iş arkadaşımı aradım ve sesin biraz boğuk gelse de anlaşıldığını ifade etti.



KULAKLIĞIN MENZİLİ



Performans olarak en çok değişiklik gösteren nokta bu olsa gerek. Yaşadığım ev eski bir yapı olduğu için hep bir bağlantı sorunu yaşıyorum. Kulaklığı takıp salondan mutfağa gittiğimde 6-7 metre sonra ses kesilmeye başlıyor. Arada üç farklı duvar bulunuyor. İnternetin wi-fi’yı da yetmediği için bir dönem 85 metrekare evde güçlendirici kullanmıştık.



Ofiste benzer bir test yaptığımda arada duvarlar olmasına rağmen 30 metreden daha fazla mesafede ses hiç kesilmeden geliyordu. Dışarıda herhangi bir duvar olmadığında da benzeri bir performans aldığımı söyleyebilirim.



RENKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Kulaklığın iki farklı rengi bulunuyor

Cihazın, Buzul Beyazı ve Gece Siyahı olarak iki farklı rengi bulunuyor. Honor bana test amaçlı ücretsiz olarak Buzul Beyazı rengini gönderdi.



Earbuds 2 Lite True’nun Türkiye satış fiyatı 499 lira. Cihaz 16 Ağustos tarihinde satışa çıktı. Ürün karşılaştırma siteleri üzerinden bir değerlendirme yaptığım zaman Earbuds 2 Lite True, aktif ses engelleme özelliği sunan kablosuz kulak içi/kanal içi cihazlar arasında uygun fiyatlı kalıyor denebilir.