Huawei'den Apple Watch'a rakip: Yeni kol saatini tanıtacak

Huawei, popüler Watch GT 3 serisinin haleflerini yakında sunmayı planladığını açıkladı. Apple'ın bir sonraki cihazlarını tanıtmasından iki gün sonra Huawei'nin, her ikisi de HarmonyOS 4 çalıştıran Watch GT 4'ün iki versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.



Huawei, bu ay içinde yeni bir akıllı saat çıkaracağını doğruladı.



Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Apple'ın Watch Series 10 ve Watch Ultra 2'yi tanıtması beklenen lansman etkinliğinden iki gün sonra, 14 Eylül'de yeni nesil Watch GT'yi tanıtacağını belirtti.



Bununla birlikte, Huawei'nin yayınladığı kısa tanıtım videosu yeni akıllı saatlerinin mevcut Watch GT 3 serisinin görünümünden biraz farklı olacağını ve muhtemelen geleneksel kol saati tasarımlarına daha fazla benzeyeceğini gösteriyor.



Huawei şimdilik sadece Barselona'da modaya uygun akıllı saatlerini sergileyeceğini doğrulamış olsa da, etkinliği YouTube üzerinden canlı yayınlaması bekleniyor.

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