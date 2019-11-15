Huawei'den Türkiye-İzlanda maçında stres ve nabız ölçümü

Türkiye-İzlanda karşılaşma öncesinde ve karşılaşma sırasında 30 kişi ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre; karşılaşma öncesi 60–80 bpm arasında değişen nabız, karşılaşma sırasında ortalama 150 bpm seviyelerine kadar çıkarken, stres seviyeleri de yüzde 45 ve 69 arasında değişkenlik gösterdi.



Sürekli nabız takibi ile seyircilerin heyecanları dakika dakika izlenebilirken, sahada gerçekleşen hangi pozisyonun seyircinin bünyesinde nasıl bir heyecan ve stres tepkisi yarattığı da belirlenebildi.



Yeni nesil akıllı saat, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyorlar.



Nabız takibine ek olarak, uyku analizi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev. Düşük kaliteli uyku, çoğu kişi için büyük bir sorun haline geldi. Yeni nesil saat gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizi kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.