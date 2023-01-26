IBM de işten çıkarma kervanına katılıyor: Son çeyrekte büyüyememişti

Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden IBM'in birçok kişiyi işten atacağı öğrenildi.

IBM'den yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların temel sebebi gelirlerdeki azalma değil. Birçok teknoloji şirketi artan maliyetler ve yavaşlayan piyasa koşulları nedeniyle işten çıkarmalara başlamıştı.



IBM, önceki dönemlerde yapılan şirket satışları nedeniyle 3 bin 900 kişiyi kovacağını duyurdu.

Şirketin çalışan sayısı 2021'den beri 22 bin azaldı.

Daha önce Google 12 bin, Microsoft 10 bin, Meta 11 bin, Amazon ise 17 bin kişiyi kovacağını duyurmuştu.

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SON ÇEYREK RAPORU BEKLENENİ VERMEDİ



IBM, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı.



Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişmedi ve 16,7 milyar dolar olarak kaydedildi.



Şirketin 2022 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 60,5 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'li teknoloji şirketi, 2021'de 57,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.



IBM'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 16'lık artış göstererek 2,7 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı bir önceki yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.



Şirketin net karı 2022 genelinde ise yıllık yüzde 71,5 azalışla 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2021'de elde ettiği net kar 5,7 milyar dolar olmuştu.



IBM'nin hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,96 dolar olarak kaydedildi. 2021'in aynı döneminde bu rakam 2,57 dolar olarak hesaplanmıştı.