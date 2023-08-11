IBM'nin ürettiği çip, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabilir

IBM, tasarladığı çipte, yalnızca 0 ve 1 değerlerini taşıyan dijital çiplerin aksine ara değerleri depolayabilen "memristör" bileşenini kullandıklarını belirtti.



Çipin enerji tasarruflu olmasının sebebinin, "insan beyni" gibi çalışan "memristörler" sayesinde olduğu kaydedildi.



IBM, telefon ve arabalarda kullanılan çiplerin gelecekte uzun batarya ömrü ve yeni uygulamalar sağlayarak daha verimli olmasını ümit ettiklerini kaydetti.



Surrey Üniversitesinden Profesör Ferrante Neri, insan beyninin yapısını taklit eden "memristör" içeren çiplerin gelecekte artacağını düşündüğünü ancak bu teknolojinin yaygınlaşmasında üretim zorluğu ve materyal masrafı gibi zorluklarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.



IBM'nin prototipi gibi çiplerin çoğalması, yapay zeka teknolojilerini kontrol eden bilgisayarlarda büyük ölçüde enerjiden tasarruf edilmesini sağlayabilir.