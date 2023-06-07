Instagram da kervana katıldı: Yapay zeka sohbet botu geliyor

Instagram, sohbet botu özelliğini kullanıcılar ile buluşturmak için çalışmalara başladı.



Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paluzzi " Instagram, daha eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyim için yapay zeka botlarını sohbetlerinize getirmek için çalışıyor" ifadelerine yer verdi.



30 FARKLI KİŞİ GİBİ DAVRANABİLECEK

Ayrıca yapay zekayla ilgili bilgi veren Paluzzi, "Yapay zeka botları, soruları yanıtlayabilecek ve tavsiye verebilecek. 30 farklı kişilik arasında seçim yapabileceksiniz" dedi.



TIKTOK, TAKO'YU DUYURMUŞTU

TikTok, yapay zeka asistani "Tako"yu geçtiğimiz haftalarda Filipinler'de denemeye başladığını duyurmuştu. Böylelikle kullanıcılar izledikleri videolar ile ilgili yapay zekadan bilgi alabilecek hatta izlemek istedikleri videoları belirtmeleri durumunda Tako'dan içerik önerileri alabilecekti.

Henüz Instagram'ın yapay zeka sohbet asistanını ne zaman çıkaracağını bilmesek de, yapay zeka üzerinde çalışmaya başladıklarını biliyoruz. Sohbet botunun yakın bir zamanda güncellemeyle birlikte uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

