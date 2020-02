Instagram tepki çeken özelliğiyle ilgili geri adım atmaya hazırlanıyor

Instagram anasayfadaki gönderilerin tekrar kronolojik sıralamaya dönmesini isteyen kullanıcılar için yeni bir “en son gönderiler” özelliği test ediyor.

Birkaç yıl önce Instagram, gönderilerin sıralanış algoritmasını değiştirmişti.

Bu algoritmaya göre gönderiler paylaşım zamanına göre değil, kullanıcının ilgisini en çok neyin çekeceğine göre anasayfada sıralanmaya başlamıştı. Instagram bu sıralamanın kullanıcılar için daha çekici olduğuna karar vermişti.

Bu değişiklikten hoşlanmayan Instagram kullanıcıları, paylaşımların tekrar eski haline dönmesi için sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti.

Kullanıcılar, Instagram’ın yaptığı bu yeni algoritma değişikliğiyle birçok paylaşımın gözden kaçtığına dikkat çekmişti..

Ancak geri adım atmayan Instagram, kendi yaptığı algoritmanın krolojik sıralamadan çok daha iyi olduğunu savunmuştu ve uygulamayı eski haline geri döndürmeyeceğini açıklamıştı.

Şimdiyse Instagram bu durumu düzeltmek için yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Yapılması planlanan bu değişiklikle Instagram'ın algoritması değişmeden kullanıcıların en son paylaşımları görmesine izin vereceği düşünülüyor.



Instagram özelliklerini yayınlanmadan önce fark eden araştırmacı Jane Manchun Wong, uygulamanın "en son yayınlar" adı verilen yeni bir bölüm oluşturduğuna dair bir paylaşım yaptı.

Wong'un, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre kullanıcılar bu kısma tıklayıp en son ne yayınlandığını kronolojik şekilde görebilecek.



Instagram konuyla ilgili henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr