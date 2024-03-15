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Instagram'dan yeni özellik: Geçmişe dönük paylaşım yapılacak

Instagram, kullanıcıların profillerini daha esnek bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istedikleri tarihi seçerek geçmişe dönük gönderi paylaşımı yapabilecekler.

Instagram'dan yeni özellik: Geçmişe dönük paylaşım yapılacak

Instagram, geçmiş tarihli bir gönderi yayınlamanıza olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri tarihi seçip gönderi paylaşımlarını yaparak profillerini düzenleyebilecekler.

Mobil geliştirici ve genellikle Instagram'ın yeni özelliklerini sızdıran Alesandro Paluzzi, "Geçmiş'e gönder" seçeneğinin yer aldığı bir görüntüyü paylaştı.

Bu özelliğin henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmese de Instagram geçmişe yönelik paylaşım yapabilme özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram'dan yeni özellik: Geçmişe dönük paylaşım yapılacak - 1

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