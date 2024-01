Intel'in geliri beklentilerin üzerinde arttı

Intel, geçen yılın dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.



Buna göre çip şirketinin geliri, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 15,4 milyar dolara yükseldi.



Intel, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 14 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 15,15 milyar dolar olması öngörülüyordu.



Şirketin 2023 genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 14 azalışla 63,1 milyar dolardan 54,2 milyar dolara geriledi.



Intel'in geçen yılın son çeyreğindeki net karı ise 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Intel, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 700 milyon dolar net zarar açıklamıştı.



Bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 16 sent zarar açıklayan Intel, 2023'ün aynı döneminde hisse başına 63 sent kar elde etti.



Şirketin geçen yıl toplamındaki net karı da 1,7 milyar dolar olarak hesaplandı.



Bu yıla dair görünüme de yer verilen bilançoda, 2024'ün ilk çeyreğinde şirketin gelirinin 12,2 ila 13,2 milyar dolar arasında gerçekleşmesinin ve hisse başına 25 sentlik zarar edilmesinin beklendiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger, güçlü dördüncü çeyrek sonuçları elde ettiklerini belirterek, üst üste dördüncü çeyrekte beklentilerini aştıklarını, gelirlerinin hedefin üstünde gerçekleştiğini bildirdi.



Geçen yılın son çeyreğinde Intel'in dönüşümünde bir yıllık ilerlemeyi tamamladığını kaydeden Gelsinger, bu dönemde sürekli olarak uygulama ve inovasyonu hızlandırdıklarını, bunun da şirketin ürünleri için güçlü bir müşteri ivmesi sağladığını vurguladı.



Gelsinger, 2024 yılında süreç ve ürün liderliğini elde etmeye ve paydaşlar için uzun vadeli değer yaratırken yapay zekayı her yere getirme misyonlarını gerçekleştirmeye odaklanmayı sürdüreceklerini dile getirdi.