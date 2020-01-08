iOS 13 ile gelen tüm yeni özellikler (iPhone'da 'dark mood' nedir, anne babalar ekran süresini nasıl denetler?)

1. Koyu Mod (Dark mood)

Koyu Mod, iPhone’unuza etkileyici yeni bir görünüm katıyor. Ekrandaki hiçbir öğenin gözlerinizi yormaması için özenle tasarlanan bu özellik tüm sisteme kusursuz bir şekilde entegre oluyor. Üstelik, Denetim Merkezi’nden kolayca açılabiliyor veya geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor.

2. Ebeveynler için ekran süresi



-İletişim sınırları

Hem gün içinde hem de Atıl Süre boyunca çocuklarınızın iletişime geçebileceği ve çocuklarınızla iletişime geçebilecek kişileri denetleyin.



-Çocuklar için kişiler listesi

Ebeveynler, Ekran Süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebiliyorlar.



-Bir dakika daha

Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında hızlı bir şekilde işinizi kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “bir dakika daha” seçeneğine dokunun.



-Kullanım verileri

Kullanım verileri artık 30 günü kapsıyor. Bu sayede önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabiliyorsunuz.



3. Fotoğraflar



Fotoğraflar sekmesinin iOS 13 ile kazandığı yeni özellikler.

-Yepyeni Fotoğraflar sekmesi

Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.



-Doğum günü modu

Kişiler albümünüzde doğum gününü belirttiğiniz kişiler varsa, Fotoğraflar sekmesi doğum günlerinde onların fotoğraflarını öne çıkarıyor



-Ekran kayıtları için akıllı albüm



-Tüm yeni ekran kayıtlarınız şimdi bir arada.



-Gelişmiş arama özellikleri

“Plaj” ve “selfie” gibi arama terimlerini ayrı ayrı yazmak yerine birleştirerek arayabiliyorsunuz.

4. Kamera



-Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlama

Stüdyo ışığınızın pozisyonunu ve yoğunluğunu sanal olarak ayarlayın. Cildi pürüzsüzleştirmek, gözleri keskinleştirmek ve yüz hatlarını belirginleştirmek için ışığı süjeye yaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak Portre Işığı efektinin yoğunluğunu artırın. Veya hoş ve zarif bir görünüm yakalamak için ışığı süjeden uzaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak ışığın yoğunluğunu azaltın.



-High-Key Mono

Yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono, fotoğrafını çektiğiniz süjeyi tek renkli hale getirip beyaz bir fon önüne yerleştirerek klasik güzellikte bir görünüm yaratıyor.

5. Gizlilik ve Güvenlik



-Uygulamalar için konum izinleri

Uygulamalara verdiğiniz konum bilgilerini yeni ve ayrıntılı ayarlarla yönetebiliyorsunuz. Bir uygulamanın konumunuza bir kereliğine veya uygulamayı her kullandığınızda erişmesine izin verebiliyorsunuz.



-Uygulamaların konum kullanımı şeffaflığı

Bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip güncellemeyeceğinize karar verebiliyorsunuz.



-Wi-Fi üzerinden konum gizliliği iyileştirmeleri

API değişiklikleri ve yeni denetimler sayesinde uygulamaların Wi-Fi üzerinden konumunuza izinsiz erişmesini önleyebiliyorsunuz.



-Paylaşılan fotoğraflar için konum denetimleri

Şimdi fotoğraf paylaşırken konumunuzu paylaşıp paylaşmayacağınıza siz karar verebiliyorsunuz.



6. Apple ile Giriş Yap



-Apple ID ile giriş yapma özelliği

Sahip olduğunuz Apple ID ile uygulamalarda ve web sitelerinde hızla ve kolayca oturum açın. Form doldurmanıza veya yeni parola oluşturmanıza gerek yok. Apple ile Giriş Yap seçeneğine dokunun, ardından Face ID veya Touch ID’yi kullanın. İşte bu kadar basit.



-Gizliliğiniz önemli

Apple ile giriş yaptığınızda Apple asla sizi takip etmiyor veya profilinizi çıkarmıyor. Uygulama veya web sitesiyle paylaşmanız gereken bilgiler en fazla adınız ve mail adresiniz olabiliyor.



-E-Postamı Gizle özelliği

Mail adresinizi bir uygulamayla paylaşmak istemiyor musunuz? Karar sizin. Mail adresinizi paylaşmayı veya gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz, Apple’ın size özel bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.



-Yerleşik güvenlik özellikleri

Apple ile Giriş Yap seçeneğini kullanmak için Apple ID’nizin iki faktörlü kimlik doğrulamayla korunuyor olması gerekiyor. Böylece favori uygulamalarınızdaki hesaplarınıza erişiminiz de otomatik olarak korunmuş oluyor.



-Her yerde çalışma özelliği

Apple ile Giriş Yap, tüm Apple aygıtlarınızın yanı sıra Android veya Windows üzerindeki web sayfalarında ve uygulamalarda da çalışıyor. Favori uygulamanıza nereden giriş yapıyor olursanız olun Apple ile Giriş Yap seçeneğinden yararlanabiliyorsunuz.

7. Harita ile konum geçmişiniz geçmişte kalır



Sık gidilen yerleri kaydetmek harita kullanımını kolaylaştırıyor

-Koleksiyonlar

En sevdiğiniz veya yakında en sevdikleriniz arasına girecek yerlerden koleksiyonlar oluşturun, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.



-Favoriler

Navigasyonu bir dokunuşla başlatabilmek için ev, iş yeri, spor salonu, çocuğunuzun okulu gibi sık gittiğiniz yerlerin bir listesini oluşturun.



-Tahmini varış zamanı paylaşma

Tahmini varış zamanınızı aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşın. Üstelik önemli bir gecikme olursa tahmini varış zamanınız güncelleniyor.

8. AirPods



-Siri ile Mesajları Seslendir

Telefonunuz ulaşamayacağınız bir yerdeyken Siri, mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen bildirimleri ikinci nesil AirPods’unuza okuyabiliyor.



-Siri ile Mesajları Seslendir

Telefonunuz ulaşamayacağınız bir yerdeyken Siri, mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen bildirimleri ikinci nesil AirPods’unuza okuyabiliyor.

9. Siri

Siri ile oluşturulan kısa yollar ana ekranı sağa çekince karşımıza çıkıyor.

-Akıllı Siri özellikleri

Apple Podcasts ve Harita’da Siri kişiye özel önerilerde bulunuyor. Hatta mesajlardaki anımsatıcıları ve üçüncü taraf uygulamalarındaki etkinlikleri algılayabiliyor.



-Ses uygulamaları için SiriKit

Siri şimdi üçüncü taraf uygulamalarıyla müzik, podcast, sesli kitap ve radyo çalabiliyor.



10. Memoji ve Mesajlar

Memoji oluşturma iPhone'un kullananların en az bildiği özellikleri arasında

-Yeni Memoji kişiselleştirme

Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle Memoji’nizi kendiniz gibi eşsiz hale getirin.

-Ad ve fotoğraf paylaşma

Bir yazışmaya başlarken veya diğer kişi bir mesajı yanıtladığında otomatik olarak adınızı ve fotoğrafınızı paylaşın. Herkesle veya yalnızca kişilerinizle paylaşmayı ya da hiç paylaşmamayı siz seçin. Hatta dilerseniz fotoğrafınızın yerine bir Animoji, resim veya monogram kullanın.

-Gelişmiş arama

Mesajlar’daki arama özelliği, aradığınızı bulmanızı daha da kolaylaştırıyor. Siz tek bir harf bile yazmadan, arıyor olabileceğiniz son mesajları, kişileri, fotoğrafları, bağlantıları ve konumları gösteriyor. Arama yapmak için yazmaya başladığınızda Mesajlar sonuçları kategorize ediyor ve aramanızla eşleşen sözcükleri vurguluyor.



-Yeni Animoji

Fare, ahtapot ve inek olmak üzere üç yeni Animoji karakteriyle şimdi kendinizi ifade etmek için daha fazla seçeneğiniz var.



11. CarPlay



-CarPlay Kontrol Paneli

Önünüzdeki yolu daha sade bir şekilde görmenizi sağlayan yepyeni CarPlay Kontrol Paneli ile tanışın.



-Yeni Takvim uygulaması

Sizi tüm gün nelerin beklediğini hareket halindeyken görün. Tek dokunuşla yol tarifi alın veya telefonunuzdan bir toplantıya katılın.



-Apple Music uygulaması

Apple Music’te şimdi albüm kapakları da gösteriliyor. Yani yolculuğunuz için mükemmel müzik listesini oluşturmak artık daha da kolay.



12. Artırılmış Gerçeklik



iOS 13'ün yeni artrılmış gerçeklik özelliği ile insan hareketleri daha net algılanıyor.

-People Occlusion özelliği

AR içerikleri doğal bir şekilde kişilerin önünde veya arkasında görünüyor. Bu özellik daha etkileyici AR deneyimlerine ve yeşil ekran tarzında eğlenceli uygulamalara olanak veriyor.1



-Motion Capture desteği

Motion Capture, geliştiricilerin insan hareketlerini uygulamalara entegre etmelerine olanak veriyor.

13. Daha iyi performans



-Daha hızlı kilit açma

iOS 13, iOS 12’den bile daha hızlı. Örneğin Face ID şimdi kilidi yüzde 30’a varan oranda daha hızlı açıyor.



-Daha hızlı açılan uygulamalar

Uygulamalar şimdi 2 kata kadar daha hızlı açılıyor ve indirme boyutları da küçülüyor.



-Face ID’de daha hızlı kilit açma

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın kilidini açmak yüzde 30’a kadar daha hızlı.



-Daha küçük uygulama güncellemeleri

Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60’a kadar küçülecek.

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